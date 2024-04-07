По данным суда, в феврале 2022 года мужчину сочли годным к мобилизации и вручили ему повестку, но призыва он избежал.

Работник военкомата заметил, что мужчина присоединился к сообществу свидетелей Иеговы еще во время войны. Это навело его на мысль об умышленном присоединении к сообществу свидетелей Иеговы. Об этом говорится в приговоре Белопольского районного суда Сумской области.

В Сумской области мужчину, получившего повестку, но отказавшегося идти на военную службу, приговорили к тюрьме. Он отказался от мобилизации будто из-за своих религиозных убеждений, утверждая, что "религия не позволяет ему служить там, где убивают".

В приговоре Белопольского районного суда Сумской области отмечено, что мужчина был призван к мобилизации в феврале 2022 года, но уклонился от нее. Он объяснил, что изменил вероисповедание в ноябре 2023 года и вступил в сообщество свидетелей Иеговы, которое не разрешает военную службу.

Он также добавил, что "проходил военную службу по военно-учетной специальности санинструктор. В его обязанности входило лечение людей, перевязки и т.д. Его вера позволяет оказывать людям медицинскую помощь, но перевязки он делать не может, поскольку в последнее время начал бояться крови, что никак не связано с его верой.

Сотрудник ТЦК заявил на суде, что тот факт, что обвиняемый стал членом религиозной организации после введения в Украине военного положения, наталкивает на мысль, что он это сделал намеренно".

Суд признал мужчину виновным за уклонение от военной службы и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, часть студентов хотят оставить отсрочку от мобилизации.

Как сообщала Politeka, названа популярная болезнь, с которой не призывают на службу.

Также писала Politeka, в Украине стали продавать оберег от ТЦК, фото.