Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила украинцам отличный рецепт два в одном – сочное мясо и вкусный гарнир.

Бывшая судья шоу "Мастер Шеф", известная кулинарная экспертка Татьяна Литвинова показала, как вкусно и оригинально приготовить куриные голени с картофелем.

По этому рецепту куриное мясо получается очень сочным, а корочка – невероятно золотистой и хрустящей.

Чтобы приготовить запеченные куриные голени с картофелем, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет такие ингредиенты:

куриные голени – 6 шт.

картофель – 3 шт.

растительное масло – 3 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

паприка – 1 ст.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

кориандр – 1 ст.л.

соус табаско - 1 ч.л.

На голенях в самой толстой части "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова делает надрезы, чтобы мясо потом равномерно приготовилось.

Картофель "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова очень хорошо вымывает, вместе с кожурой разрезает пополам и немного приваривает ее в кипящей подсоленной воде – тогда голени и картофель в духовке приготовятся одновременно. Можно просто довести ее снова до закипания и доставать.

Для маринада смешиваем растительное масло, соевый соус, соус табаско, паприку, кориандр и сушеный чеснок. Хорошо смазываем голени маринадом.

На противень выкладываем картофель срезом вниз. В каждую половинку картофеля втыкаем три-четыре зубочистки, а на них накалываем голени.

"Втыкать будем между костью, поэтому делайте хорошее расстояние между зубочистками для того, чтобы там кость стала внутри, а зубочистки проткнули мясо", – пояснила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут – и блюдо готово.

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