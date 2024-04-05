Бывшая судья шоу "Мастер Шеф", известная кулинарная экспертка Татьяна Литвинова показала, как вкусно и оригинально приготовить куриные голени с картофелем.
По этому рецепту куриное мясо получается очень сочным, а корочка – невероятно золотистой и хрустящей.
Чтобы приготовить запеченные куриные голени с картофелем, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет такие ингредиенты:
- куриные голени – 6 шт.
- картофель – 3 шт.
- растительное масло – 3 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- паприка – 1 ст.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- кориандр – 1 ст.л.
- соус табаско - 1 ч.л.
На голенях в самой толстой части "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова делает надрезы, чтобы мясо потом равномерно приготовилось.
Картофель "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова очень хорошо вымывает, вместе с кожурой разрезает пополам и немного приваривает ее в кипящей подсоленной воде – тогда голени и картофель в духовке приготовятся одновременно. Можно просто довести ее снова до закипания и доставать.
Для маринада смешиваем растительное масло, соевый соус, соус табаско, паприку, кориандр и сушеный чеснок. Хорошо смазываем голени маринадом.
На противень выкладываем картофель срезом вниз. В каждую половинку картофеля втыкаем три-четыре зубочистки, а на них накалываем голени.
"Втыкать будем между костью, поэтому делайте хорошее расстояние между зубочистками для того, чтобы там кость стала внутри, а зубочистки проткнули мясо", – пояснила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут – и блюдо готово.
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