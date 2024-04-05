Чтобы вырастить розы из букета, вы должны сделать все правильно, ведь по-другому вы просто получите кучу мертвых стеблей.
Итак, вам удастся вырастить розы из букета, если вы будете следовать проверенным советам.
Шаг 1: Подготовьте нарезку
Для того, чтобы добиться успеха, вам нужно иметь хороший, здоровый срез . Выберите срезанный цветок, который еще не начал увядать. Также убедитесь, что стебель не имеет коричневых частей посередине.
Далее срезаем главный цветок. Я знаю, что это может быть трудно сделать, но поверьте мне… черенку не хватит энергии, чтобы продолжать цвести и развивать корневую систему.
Кроме того, попытайтесь срезать чуть выше узла на стебле. (Узел – это место, где есть точка роста… обычно там, где набор листьев соединяется со стеблем…)
После того, как вы срежете цветок, найдите часть стебля, которая является старшей, более одревесневшей частью. Участок молодого прироста, соединяющегося с цветком, не будет укорененным. Поэтому убедитесь, что вы используете старое основание стебля, а не молодую, гибкую верхушку. Именно так вам точно удастся вырастить розу из букета.
Удалите большую часть листьев из стебля. В общей сложности она должна содержать только 2-3 листа. Если есть большие листья, срежьте их или обрежьте, чтобы они были меньше.
Затем срежьте нижнюю часть стебля под углом 45 градусов. Этот угол максимизирует площадь стебля, контактирующего с водой, и максимизирует площадь, доступную для укоренения!
Наконец, вырежьте легкие поверхностные щели (только царапины) по бокам стебля. Это также увеличит площадь, доступную для большего количества воды в растение и для образования большего количества корней!
Шаг 2: Укорените живец
Укоренять стебли в почве сложно, чтобы поддерживать уровень влажности почвы равномерно и слегка влажным, поэтому лучший способ укоренить стебли, безусловно, в прямой воде или с помощью гидропонной системы.
Чтобы укоренить черенки в воде, просто поместите их в тонкую высокую емкость с водой и убедитесь, что все листья остаются сухими. Переключайте воду каждые несколько дней, чтобы она была аэрированной и свободной от бактерий. Затем просто подождите несколько недель, пока образуются корни или рубцовая ткань.
Гидропонная система также хорошо работает для укоренения наших черенков. Просто не забудьте менять воду каждые несколько дней с помощью этой системы, чтобы вырастить красивые розы из букета.
Шаг 3: Пересадка в грунт
Когда черенок укоренится, пересадите его в горшок с землей. Чтобы переход был успешным, не допускайте полного высыхания почвы между поливами в течение первых нескольких недель. Чем дольше он был в почве, тем сухее он может быть между поливами. Ваш последний переход должен заключаться в том, чтобы дать почве просохнуть до верхних 3 сантиметров между поливами, но это следует делать только после того, как черенок полностью укоренится (от нескольких недель до месяцев в зависимости от того, сколько корней имел ваш черенок, когда его посадили. ). в почве).
Если вы планируете высаживать живец на открытом воздухе, убедитесь, что он полностью укоренился и имеет немного нового роста, прежде чем переносить его на улицу. Затем поместите его на улицу только на короткое время. Затем медленно увеличивайте время пребывания на свежем воздухе, пока оно не привыкнет быть на улице 24/7.
Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, является то, что ваш сорт роз может плохо выглядеть в вашем конкретном климате. Старайтесь держать его подальше от горячего, прямого солнечного света. С другой стороны, перенесите свое растение в помещение или укутайте его, чтобы дополнительно оградить его от низких температур.
Это! И помните, что процент успеха будет низким из-за химических веществ против укоренения, которые они используют для роз перед транспортировкой. Вот почему укоренение ваших срезанных роз займет гораздо больше времени и будет менее успешным, чем если бы вы просто укоренили черенок из куста.
Вот такой интересный способ вырастить трояны из букета вы можете использовать.
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