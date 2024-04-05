Вырастить розу из букета очень непросто, но результат действительно стоит всех сложных усилий.

Чтобы вырастить розы из букета, вы должны сделать все правильно, ведь по-другому вы просто получите кучу мертвых стеблей.

Итак, вам удастся вырастить розы из букета, если вы будете следовать проверенным советам.

Шаг 1: Подготовьте нарезку

Для того, чтобы добиться успеха, вам нужно иметь хороший, здоровый срез . Выберите срезанный цветок, который еще не начал увядать. Также убедитесь, что стебель не имеет коричневых частей посередине.

Далее срезаем главный цветок. Я знаю, что это может быть трудно сделать, но поверьте мне… черенку не хватит энергии, чтобы продолжать цвести и развивать корневую систему.

Кроме того, попытайтесь срезать чуть выше узла на стебле. (Узел – это место, где есть точка роста… обычно там, где набор листьев соединяется со стеблем…)

После того, как вы срежете цветок, найдите часть стебля, которая является старшей, более одревесневшей частью. Участок молодого прироста, соединяющегося с цветком, не будет укорененным. Поэтому убедитесь, что вы используете старое основание стебля, а не молодую, гибкую верхушку. Именно так вам точно удастся вырастить розу из букета.

Удалите большую часть листьев из стебля. В общей сложности она должна содержать только 2-3 листа. Если есть большие листья, срежьте их или обрежьте, чтобы они были меньше.

Затем срежьте нижнюю часть стебля под углом 45 градусов. Этот угол максимизирует площадь стебля, контактирующего с водой, и максимизирует площадь, доступную для укоренения!

Наконец, вырежьте легкие поверхностные щели (только царапины) по бокам стебля. Это также увеличит площадь, доступную для большего количества воды в растение и для образования большего количества корней!