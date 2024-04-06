Украинцы, обладающие инвалидностью, могут рассчитывать на финансовую поддержку от Всемирных продовольственной программы ООН.

В феврале 2024 года в Украине появилась программа дополнительной помощи социально уязвимым слоям населения. Это предполагает возможность получения финансовой поддержки и для лиц с инвалидностью.

Какие условия получения такой дополнительной помощи

В рамках этой программы, поддерживаемой Всемирной продовольственной программой ООН, люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью могут получать доплату к своей пенсии, если отвечают следующим критериям:

Имеют пенсию не более 3 250 гривен в месяц;

Проживают на контролируемой Украиной территории, относящейся к правительственному влиянию;

Не получают других государственных соцвыплат или международной помощи.

Размер пособия определяют как приложение к существующей пенсии к общей сумме 3250 гривен. То есть, если ваша пенсия 2500 гривен, то вам дополнительно начислят еще 750 гривен.

Как получить деньги

Чтобы получить деньги, регистрироваться не нужно. Их начислят автоматически как обычную соцподдержку через банковский перевод или Укрпочту.

Требования для получения пенсии по инвалидности

Что касается страхового стажа для получения пенсии по инвалидности, то требования к этому изменяются в зависимости от группы инвалидности и обстоятельств ее возникновения:

Для инвалидов I и II групп требуется стаж от 1 до 10 лет в зависимости от возраста назначения инвалидности.

Для инвалидов III группы или в случае потери кормильца необходим стаж от 1 до 14 лет.

Какая может быть минимальная пенсия

Для инвалидов I группы – не менее 2 760 гривен;

Для неработающих инвалидов ІІ и ІІІ групп – 2520 гривен;

Для работающих с ІІ или ІІІ группой инвалидности – 2093 гривен.

Пенсионные выплаты могут также включать дополнительные доплаты, повышение и специальные пенсии, включая пенсии за особые заслуги перед страной, если у вас есть такое право.

Источник: 24tv

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