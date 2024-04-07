Украинцы, работающие на неполный рабочий день, могут получать помощь в виде субсидии.

На Украине продолжают назначать субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Эту помощь могут получить люди, доходы которых не достигают соответствующего уровня, чтобы покрыть потратить на коммунальные услуги полностью.

Одним из условий установления субсидии является занятость всех трудоспособных членов семьи. Также совокупный доход семьи влияет на то, какого размера будет эта субсидия.

В Пенсионном фонде утверждают , что даже работая на неполный рабочий день, можно получать субсидию. Однако есть одно важное условие — каждое лицо должно иметь оплаченный взнос на обязательное государственное социальное страхование. Этот взнос не может быть меньше минимального в течение трех месяцев в период, на который рассчитываются доходы.

В скором времени начнут назначение субсидий на период внегорящего сезона, который официально начинается с 1 мая. При определении доходов семьи за этот период будут учтены третьи и четвертые кварталы 2023 года. Однако некоторые виды доходов, например, полученные по программе ВПЛ, не влияют на размер субсидии.

Ранее Politeka также писала, что украинцы имеют право досрочно выйти на пенсию. Это касается восьми категорий граждан. О каких именно категориях идет речь можно по ссылке в статье.

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