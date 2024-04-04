Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом закрытых бутербродов, которые безумно понравятся и взрослым, и детям.

Победительница второго сезона и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт вкуснейших бутербродов с начинкой на завтрак.

"Предлагаю освободить детей от полезной овсянки, сырников и всего прочего хотя бы на один денечек, на один завтрак, и приготовить вкуснейшие закрытые бутерброды. Уверяю вас, ни один ребенок не откажется и попросит еще добавочки. А вы можете положить в этот бутерброд практически все, что есть в холодильнике", – советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

Для приготовления супербутербродов на завтрак "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла такие ингредиенты:

багет или батон - 1 шт.

яйца - 3 шт.

укроп

лук красный - 0,5 шт.

филе индейки или курицы (мясо предварительно нужно пожарить) - 100 г

соль - по вкусу

молоко - 100 г

сыр адыгейский - 30 г

грибы (шампиньоны) - 50 г

Сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит начинку. Мелко нарезаем лук и грибы и обжариваем их до золотистости на разогретой сковороде с добавлением растительного масла.

Мелко нарезаем мясо, сыр и зелень, смешиваем их с обжаренными грибами и луком, добавляем сырые яйца, молоко, соль по вкусу, перемешиваем все – и начинка для бутербродов готова.

Хлеб "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает ломтиками толщиной примерно 1 сантиметр и удаляет из них мякиш.

Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем на нее ломтики хлеба с пустой серединкой и внутрь выкладываем начинку. Обжариваем бутерброды по несколько минут с каждой стороны. до аппетитной золотистости.

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