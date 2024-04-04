Победительница второго сезона и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт вкуснейших бутербродов с начинкой на завтрак.
"Предлагаю освободить детей от полезной овсянки, сырников и всего прочего хотя бы на один денечек, на один завтрак, и приготовить вкуснейшие закрытые бутерброды. Уверяю вас, ни один ребенок не откажется и попросит еще добавочки. А вы можете положить в этот бутерброд практически все, что есть в холодильнике", – советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
Для приготовления супербутербродов на завтрак "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла такие ингредиенты:
- багет или батон - 1 шт.
- яйца - 3 шт.
- укроп
- лук красный - 0,5 шт.
- филе индейки или курицы (мясо предварительно нужно пожарить) - 100 г
- соль - по вкусу
- молоко - 100 г
- сыр адыгейский - 30 г
- грибы (шампиньоны) - 50 г
Сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит начинку. Мелко нарезаем лук и грибы и обжариваем их до золотистости на разогретой сковороде с добавлением растительного масла.
Мелко нарезаем мясо, сыр и зелень, смешиваем их с обжаренными грибами и луком, добавляем сырые яйца, молоко, соль по вкусу, перемешиваем все – и начинка для бутербродов готова.
Хлеб "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает ломтиками толщиной примерно 1 сантиметр и удаляет из них мякиш.
Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем на нее ломтики хлеба с пустой серединкой и внутрь выкладываем начинку. Обжариваем бутерброды по несколько минут с каждой стороны. до аппетитной золотистости.
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