Простые в выращивании цветы астры бывают разнообразных форм и размеров, подходящих для садов любых размеров, форм и стилей, особенно для срезных садов и солнечных или слегка затененных бордюров. Несмотря на то, что некоторые виды цветут ранней весной, большинство из них расцветают поразительными цветами, поддерживаемыми вечнозелеными листьями, с конца лета до осени, когда другие летние цветы увядают.

Где посадить и выростить астру

Высаживайте многолетние астры на солнце или частично на грядке с влажной, хорошо дренированной почвой. Астры любят прохладные дни и ночи, поэтому если вы живете в теплом климате с высокой температурой, частичное солнце является хорошим выбором, даже если количество цветения может быть несколько уменьшено. Высаживайте средние и высокие астры в середине и на задней части грядок, а низкорослые хорошо растут на бордюрах. Астры отлично подходят для срезки садов. Их тоже можно сажать в контейнеры.

Как и когда сажать астры

Хотя астры можно вырастить из семян, прорастание происходит неравномерно, а результаты часто неутешительны. Покупать растения лучше в садовом центре.

В саду выкопайте яму, размер которой больше чем горшок для питомника. Добавьте в грунт компост, чтобы улучшить дренаж. Извлеките растение из детского контейнера и положите его в отверстие на той же высоте, что и в детском контейнере. Засыпьте грунтом и компостом и прижмите, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Расположите саженцы на расстоянии от 1 до 3 футов друг от друга, в зависимости от вида, добавьте мульчу вокруг растений, чтобы сохранить почву прохладной и предотвратить появление сорняков, и щедро полейте. Прищипните кончики молодых растений, чтобы стимулировать кустистость. Если в вашем регионе выпадает менее 1 дюйма осадков в неделю, поливайте астры регулярно.

Если вы предпочитаете садить астры в горшки, заполните контейнеры с дренажными отверстиями землей для горшков, смешанной с компостом. Им нужно хорошо дренировать, потому что астры не любят мокрые корни.

Советы по уходу за астрами

Астры легко вырастить, когда удовлетворяются их основные потребности.

Свет

С несколькими сотнями доступных видов астры можно найти для большинства условий выращивания, за исключением полной тени. Большинство астр следует выращивать на открытом солнце, чтобы предотвратить плюхание, особенно в тенистых или ветряных местах. Лесные виды выдерживают тень, но нуждаются в утреннем солнце, чтобы вырастить самые красивые астры.

Почва и вода

Это растение любит влажную, хорошо дренированную почву; чрезмерно увлажненная почва приводит к гниению. Некоторым астрам нужна богатая питательными веществами почва; другим нужна мизерная почва без органического материала.Если ваши растения теряют цветы или цветут плохо, значит они получают слишком много или слишком мало влаги. Попробуйте другой метод или график полива.

Температура и влажность

Астры предпочитают прохладную температуру днем ​​и ночью и морозостойкие. Садоводы, обитающие в жарких районах, должны высаживать растения в тени. Астры не имеют особых преимуществ относительно уровня влажности.

Удобрение

Астры умеренно питаются, но чрезмерное внесение удобрений сокращает период цветения. Применяйте сбалансированное цветоудобрение в соответствии с указаниями продукта каждые две недели, начиная с весны и продолжая, пока цветы не начнут распускаться. Прекратите удобрять растения в августе, чтобы вам удалось вырастить астры действительно красивыми.

Обрезка

Удалите отцветшие цветы после того, как астры закончат цвести в течение сезона, чтобы предотвратить возникновение нежелательной рассады, которая может не напоминать исходное растение. Астры сеют самостоятельно, если оставить цветы на растениях.Весной удалите поврежденные листья или стебли. В середине лета обрежьте стебли наполовину, чтобы поощрить большее цветение осенью. Некоторые садоводы обрезают свои растения астр до 2 дюймов над уровнем почвы после того, как они закончат цвести осенью, но садоводы в более холодных районах оставляют мертвые стебли и листья на месте, чтобы защитить корни зимой.

Посадка и пересадка астр

Астры, которые вы решили вырастить в контейнерах, наполненные смесью грунта/компоста и оставленные на улице летом, следует обрезать назад и перенести в место, где не замерзает. Время от времени их следует проверять, не пересохла ли земля; она должна оставаться немного влажной всю зиму.

Когда весной появятся признаки нового роста, пересадите астры со свежей смесью почвы/компоста. Укрепите их перед вынесением на улицу и поддерживайте среду для посева влажным, чтобы вам удалось вырастить астры очень хорошими.

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