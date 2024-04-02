Этот рецепт салата с капустой и курицей очень простой и быстрый, но праздничная подача делает это блюдо таким особенным.

Как приготовить необычный салат с капустой, курицей и киви рассказала фудблогер Мария Макарчук.

По словам кулинара, киви курица, капуста, кукуруза и пряный соус – все вкусы отлично соединяются между собой в сочный салат.

«Обязательно попробуйте такой салат, он подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол!» – заверила фудблогер.

Итак, для приготовления салата понадобятся следующие ингредиенты: капуста-150 г, зелень, соль, перец - по вкусу, сок лимона -0.5 шт, курица-300г, масло-30мл, специи, а также кукуруза - 150 г, киви-3, 4 шт, сухарики-50 г.

Рецепт необычного салата с капустой.

Для приготовления соуса для салата понадобятся майонез-100г, горчица в зернах-1 ст. л, грецкие орехи-100г.

Еще одна фишка этого салата – его аппетитный вид. Все ингредиенты не смешиваются в салатнице, а выкладываются в форме кольца. Как это сделать, а также ход приготовления салата фудблогер показала в своем видеорецепте.

Рецепт необычного салата с капустой.

Подчеркнем, что все виды капусты – отличный источник калия, фолатов, витаминов С и К. Капуста содержит немало витаминов, среди которых – С, Р, К, Е, витамины группы В и уникальный витамин U. Их уровень почти не снижается даже при длительном хранении и закваске.

Во многих видах также много витамина А и каротиноидов. Белокочанная капуста входит в состав многих диет. Дело в том, что она содержит уникальную тартановую кислоту, которая не дает жировой ткани накапливаться у тебя на бедрах и других проблемных местах.

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