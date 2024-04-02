Чтобы получить богатый урожай капусты достаточно знать несколько важных секретов во время посадки.

Капуста – овощ, который можно использовать по-разному: добавлять в салаты, бургеры, тушить, жарить, запекать. Мы расскажем, как самостоятельно вырастить белокочанную капусту на огороде, чтобы получить богатый урожай.

Капуста – светолюбивое растение, поэтому идеальным для богатого урожая считается участок, хорошо освещенный в течение 11-12 часов и защищенный от сквозняков. Капуста тоже очень любит влагу, но ее застой на корнях приведет к растрескиванию кочанов.

Как правило, дачники считают, что для того, чтобы получить богатый урожай капусты, ее можно сажать по остаточному принципу там, где придется. Но капуста любит свет, иначе вилки будут рыхлыми, с горечью, качество головок будет низким.

Капусту лучше сажать рядом с картофелем, помидорами, огурцами, салатом, свеклой, нежелательно – рядом с редиской, листовой горчицей.

Оптимальная кислотность почвы (рН) 5,5–6,0. На кислых почвах повышается риск поражения. Капуста также требовательна к освещению, поэтому ее нельзя выращивать в затененных местах. Лучшими предшественниками для капусты хорошо удобренные культуры. Именно они помогут получить богатый урожай капусты.

Полив

Для обильного урожая капусты поливать ее нужно поздно вечером после заката, чтобы она меньше испаряла влаги. Объем воды может быть разным и зависит от почвы. Ведро - на 5-10 растений в зависимости от частоты полива.

Удобрение

Капусте нужны азот, калий, фосфор, магний, молибден, бор. Весной в почве недостаточно питательных веществ, поэтому ее нужно обогатить. Оптимальным вариантом является универсальное удобрение с правильным соотношением макро- и микроэлементов. Богатый урожай капусты можно получить именно благодаря правильному уходу.

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