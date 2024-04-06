По прогнозу главы ассоциации потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассматривает возможность повышения тарифов на водоснабжение. Стоимость одного кубометра воды будет зависеть от региона и может увеличиться на 60%.

Согласно экспертному мнению, повышение тарифов мотивировано преимущественно тем, что водоканалы в Украине сейчас находятся в плохом состоянии и нуждаются в немедленной модернизации и ремонте. НКРЭКУ опубликовала прогнозные тарифы, увеличение которых может произойти поэтапно (в апреле и июле) по согласованию с правительством. Водоснабжающие компании подали заявки на обновление тарифов из-за того, что за последние два года их не пересматривали, в то время как расходы на электроэнергию и заработную плату выросли.

По словам Попенко, частично это правда, поскольку многие водоканалы сталкиваются с проблемами неплатежеспособности и финансовых трудностей, а также имеют проблемы с электроснабжением. Он отметил, что средства, собранные от потребителей, не всегда направлялись на соответствующие цели и часто исчезали. Учитывая разную степень износа оборудования на разных водоканалах, потребности в средствах будут разными. Прогнозируется увеличение сумм на квитанциях по водоснабжению от 10% до 60%.

Новые тарифы для украинских предприятий водоснабжения и водоотведения будут установлены с учетом местных особенностей производства и предоставления услуг, включая источник водоснабжения, расстояние до потребителей, качество воды, технологии очистки и объемы потребителей. По мнению эксперта, повышение цен на воду не решит проблему водоканалов, поскольку для их модернизации требуются значительные инвестиции, которые даже с повышением тарифов на 60% не покрываются.

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