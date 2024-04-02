Редис – один из самых ранних овощей на огороде, но для того, чтобы получить наилучший урожай следует знать не только, как его правильно поливать и ухаживать.

Редис быстро растет и дарит организму человека немало полезных веществ и витаминов.

Среди них – аскорбиновая кислота, витамины группы B, P, PP, белковые вещества, аминокислоты, минералы.

Редис имеет короткий вегетационный период и сеять его можно в несколько этапов. Так, первые семена сеют под агроволокно, а затем продолжают посевы до июня, а в прохладное лето до середины июня.

Однако некоторые опытные хозяева подчеркивают, что чем раньше посеяна редиска, тем меньше будет проблем с вредителями и сорняками.

«В открытую почву мы редис сеем как только есть возможность с начала марта и до начала апреля. Поздний посев, май июнь, и вашу редиску будут есть все вредители», - говорит хозяйка и автор блога «Овощи с Майдановки» пани Олеся.

Собирать урожай редиса, говорит пани Олеся, можно будет уже в начале апреля, если она посеяна в теплице.

Если же редиску выращивают на открытом грунте, то в конце апреля или начале мая - зависит от погоды.

Для того чтобы выбрать лучшие даты для посадки, в том числе и редиски, многие огородники пользуются посевным календарем.

Так, согласно календарю «Зеленой усадьбы», в целом благоприятные дни для посева/посадки овощных культур – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30 апреля.

А вот 3, 4, 7-9, 24 апреля это неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений.

Что же касается именно редиски, ее лучше всего сеять 1, 2, 14, 15, 21-23, 25, 28-30 апреля.

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