Знання того, як часто слід поливати помідори, допоможе запобігти проблемам та покращити якість ваших овочів.

Помідорам може знадобитися більше або менше води протягом сезону, залежно від спекотної погоди та кількості опадів у вашому регіоні.

Отже, які ж ознаки того, що помідори потребують води?

Помідори дадуть вам сигнал, що їм потрібна вода. Оскільки деякі ознаки можуть вказувати на надмірний полив або інші проблеми, спочатку перевірте рівень вологості ґрунту, щоб переконатися, що рослина відчуває спрагу.

Ознаки, що помідорам не вистачає води:

Зів'яле або поникле листя і стебла зазвичай є першою ознакою того, що помідори хочуть пити.

Листя скручується всередину, коли помідорам потрібна вода, але це також відбувається і за дуже високої температури.

Верхній шар грунту запорошений або потрісканий. Але якщо верхній шар сухий, а глибше волога земля, можливо, вам доведеться почекати трохи довше, щоб полити рослину.

Зростання сповільнюється або здається таким, що зупиняється. Це може статися, якщо ваша рослина помідорів також не отримує достатньо сонця.

Нижнє листя пожовкне. Однак дефіцит поживних речовин також може спричинити цю проблему.

Як часто поливати помідори?

Незалежно від того, чи вирощуєте ви помідори в горщиках, на піднятих грядках або в землі, помідорам необхідний полив, щоб виростити сильне коріння.

Щодня поливайте нещодавно пересаджені рослини помідорів.

Поливайте помідори глибоко, поки ґрунт не стане вологим.

Продовжуйте полив у міру дозрівання плодів, але зменшіть кількість води.

Занадто велика кількість води, що подається дозріваючим плодам помідорів, призводить до гниття кінчиків квіток і розтріскування.

Поливайте помідори в горщиках або на піднятих грядках часто один або два рази на день.

Переконайтеся, що грунт здоровий і добре дренується.

Глинисті ґрунти або з важкою органічною речовиною не завжди добре дренуються, оскільки утримують вологу для помідорів довше, ніж легші суглинкові суміші.

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