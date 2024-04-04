Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт домашнего майонеза, после которого вы больше не захотите есть магазинный.

Судья проекта "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский показал, как просто в домашних условиях приготовить вкуснейший майонез.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский подчеркнул, что поскольку майонез готовится на основе сырых яиц, важно их предварительно обработать: замочить на 20 минут в растворе соды (25 г на 1 л воды) или уксуса (50 г на 1 л воды), а затем просто промыть водой. И, конечно, брать только целые яйца без каких-либо повреждений.

Если хотите поэкспериментировать со вкусами, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предлагает попробовать добавлять измельченную зелень, чеснок, немного соевого соуса и любимые специи. Кроме того, разные виды уксуса могут придавать интересный вкус.

Для приготовления домашнего майонеза нам понадобятся:

яичные желтки – 2 шт.

растительное масло без запаха – 300-340 г ("Мастер Шеф" Владимир Ярославский особенно советует использовать масло виноградных косточек, но подойдут и обычные рафинированные подсолнечное или оливковое)

горчица нежная – 1 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

соль и черный перец – по вкусу

сок трети лимона

для более легкой консистенции добавляем также 50 г воды (или йогурта, молока или сметаны)

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский в миске смешивает желтки с сахаром, солью, перцем и горчицей и сбивает венчиком в пену.

После этого начинаем тоненьким струйком частями добавлять масло и взбивать погружным блендером - масса станет густой и плотной. Количество масла регулируем в зависимости от размера желтков.

В конце добавляем лимонный сок и перемешиваем, добавляем воду, снова перемешиваем и по необходимости доводим по вкусу солью или сахаром.

Через 2-3 часа в холодильнике майонез загустеет. Сроки хранения:

если добавляли воду, йогурт или сметану – 5-7 дней;

если добавляли молоко – 2 дня.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.