Судья проекта "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский дал простой рецепт оладий на дрожжах, которые всегда получаются вкусными и пышными.
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский венчиком смешивает до однородности 125 г теплой воды, 15 г сахара, дрожжи (3-4 г сухих или 8 г свежих) и 60 г муки. Оставляем в теплом месте до появления пены (уйдет примерно 15 минут).
После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет к первому тесту следующие ингредиенты:
- молоко (теплое) – 125 г
- яичный желток – 1 шт. (если вдруг будете готовить двойную порцию, то можно добавлять не два желтка, а просто одно целое яйцо)
- сахар – 15 г
- мука – 190 г
- соль - щепотка
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что если добавить меньше муки, оладьи могут опадать после приготовления.
Получим однородное тягучее тесто. Накрываем его полотенцем и оставляем в теплом месте примерно на 60 минут, пока тесто не поднимется в 2-2,5 раза. Если в помещении холодно, можно поставить тесто у теплой духовки (но при этом температура среды должна быть не более 38 градусов).
На разогретой сковороде жарим оладьи на среднем огне с обеих сторон, выкладывая тето большой ложкой. Чтобы оладьи лучше прожарились, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский иногда, когда жарит уже с другой стороны, накрывает сковороду крышкой.
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