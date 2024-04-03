Победительница одного из сезонов и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусное и ароматное печенье с яблоками.

Победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала элементарный и быстрый рецепт яблочного печенья, которое идеально подойдет к посту.

Для приготовления постного яблочного печенья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

яблоки (натертые) – 200 г (2 шт.)

кокосовое масло – 80 г

разрыхлитель - 8 г

мука – 200 г

сахар – 40 г

порошок корицы – 1-2 г

Яблоки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская чистит и натирает на мелкой терке. Смешиваем яблоки с растопленным кокосовым маслом и сахаром.

Отдельно смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и порошок корицы. Добавляем эту смесь в яблочную массу и перемешиваем до однородности.

Готовое тесто "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает между двумя листами пергаментной бумаги и скалкой раскатывает тесто в прямоугольник толщиной примерно 3 мм.

Раскатанное тесто нужно отправить в морозилку на 30-60 минут, для этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская разрезает его пополам. Затем снимаем с замороженного теста пергамент и формируем печенье, разрезая тесто на прямоугольники или квадраты.

Выкладываем яблочное печенье на противень с пергаментом и отправляем в разогретую до 175 градусов духовку примерно на 15-18 минут.

"Я тут ориентируюсь больше по цвету: красивый золотисто-коричневый – достаем, яблочное печенье готово. Оно очень ароматное, вкусное, его любят дети, можно давать с собой в школу или брать с собой как перекус", - добавила "Мастер Шеф" Елизавета Глинский.

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