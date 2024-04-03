Победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала элементарный и быстрый рецепт яблочного печенья, которое идеально подойдет к посту.
Для приготовления постного яблочного печенья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:
- яблоки (натертые) – 200 г (2 шт.)
- кокосовое масло – 80 г
- разрыхлитель - 8 г
- мука – 200 г
- сахар – 40 г
- порошок корицы – 1-2 г
Яблоки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская чистит и натирает на мелкой терке. Смешиваем яблоки с растопленным кокосовым маслом и сахаром.
Отдельно смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и порошок корицы. Добавляем эту смесь в яблочную массу и перемешиваем до однородности.
Готовое тесто "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает между двумя листами пергаментной бумаги и скалкой раскатывает тесто в прямоугольник толщиной примерно 3 мм.
Раскатанное тесто нужно отправить в морозилку на 30-60 минут, для этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская разрезает его пополам. Затем снимаем с замороженного теста пергамент и формируем печенье, разрезая тесто на прямоугольники или квадраты.
Выкладываем яблочное печенье на противень с пергаментом и отправляем в разогретую до 175 градусов духовку примерно на 15-18 минут.
"Я тут ориентируюсь больше по цвету: красивый золотисто-коричневый – достаем, яблочное печенье готово. Оно очень ароматное, вкусное, его любят дети, можно давать с собой в школу или брать с собой как перекус", - добавила "Мастер Шеф" Елизавета Глинский.
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