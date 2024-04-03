На своей странице в Instagram судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился собственными секретами приготовления идеальных ребрышек барбекю.

По этому же рецепту можно приготовить ребрышки и в духовке в домашних условиях – тогда будет не хватать копченого вкуса, но можно попробовать это исправить хорошим соусом.

Для приготовления 2,5 кг свиных ребрышек нам понадобятся следующие ингредиенты:

соль - по вкусу ("Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял 23 г)

специи (кориандр молотый, чеснок сухой, паприка копченая, перец черный, кумин молотый)

растительное масло – 50 г

соус барбекю

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский посыпает ребрышки солью и смесью специй, поливает растительным маслом и хорошо растирает маринад по всей поверхности. Оставляем мясо мариноваться в холодном месте на ночь.

На раскаленном гриле "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала быстро обжаривает ребрышки с обеих сторон, а затем плотно заворачивает их в фольгу, уменьшает жар примерно до 140-160 градусов и оставляет ребрышки томиться на 3 часа. При этом в процессе жар можно постепенно убавлять до 100 градусов.

После этого, когда ребрышки уже готовы, и мясо отстает от костей, смазываем соусом барбекю. На этом этапе на уголь "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует подбросить немного вишневых, смородиновых или виноградных веток. Раскрываем ребрышки и просто на фольге даем им подкоптиться еще примерно 20 минут.

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