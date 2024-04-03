Кулинарный эксперт, бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом невероятно вкусных, пышных и ароматных оладий с зеленым луком.
Такие оладьи готовятся очень просто и из обычных ингредиентов: кефир, мука, яйцо, сахар, соль, сода, растительное масло, зеленый лук. Кроме того, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила поэкспериментировать, добавив в половину теста творог – и получилось очень вкусно.
Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает до однородности 1 яйцо из 400 г кефира комнатной температуры.
Далее добавляем 300 г муки, 1 ч.л. соли и 1 ст.л. сахара, смешиваем и взбиваем смесь венчиком до полного объединения ингредиентов. Оставляем тесто отдохнуть на 10 минут.
Зеленый лук (примерно 100г) "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова мелко нарезает, немного подсаливает и разминает рукой. Добавляем в тесто нарезанный лук и 1 ч.л. соды, перемешиваем и снова оставляем отдохнуть на 5 минут.
Жарим оладьи на разогретой сковороде с добавлением 2 ст.л. подсолнечного масла по 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне. Важно не перемешивать тесто в миске, а аккуратно брать его ложкой с края и выкладывать на сковороду.
100 г творога + еще 1 ст.л. муки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляла тогда, когда уже пожарила половину оладий: просто перемешиваем и так же жарим оладьи.
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