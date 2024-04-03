Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила украинцам легкий рецепт оладий, которые отлично подойдут на завтрак или как закуска.

Кулинарный эксперт, бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом невероятно вкусных, пышных и ароматных оладий с зеленым луком.

Такие оладьи готовятся очень просто и из обычных ингредиентов: кефир, мука, яйцо, сахар, соль, сода, растительное масло, зеленый лук. Кроме того, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила поэкспериментировать, добавив в половину теста творог – и получилось очень вкусно.

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает до однородности 1 яйцо из 400 г кефира комнатной температуры.

Далее добавляем 300 г муки, 1 ч.л. соли и 1 ст.л. сахара, смешиваем и взбиваем смесь венчиком до полного объединения ингредиентов. Оставляем тесто отдохнуть на 10 минут.

Зеленый лук (примерно 100г) "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова мелко нарезает, немного подсаливает и разминает рукой. Добавляем в тесто нарезанный лук и 1 ч.л. соды, перемешиваем и снова оставляем отдохнуть на 5 минут.

Жарим оладьи на разогретой сковороде с добавлением 2 ст.л. подсолнечного масла по 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне. Важно не перемешивать тесто в миске, а аккуратно брать его ложкой с края и выкладывать на сковороду.

100 г творога + еще 1 ст.л. муки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляла тогда, когда уже пожарила половину оладий: просто перемешиваем и так же жарим оладьи.

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