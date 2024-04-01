Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова раскрыла собственный рецепт маринованной капусты "лепесток", которая получается очень вкусной и яркой.

Бывшая судья "Мастер Шеф", известная кулинарная экспертка Татьяна Литвинова показала, как готовит вкуснейшую капусту "лепесток", от которой невозможно оторваться.

Это очень полезная, быстрая и простая в приготовлении закуска, которая станет идеальным дополнением к мясным и рыбным блюдам, а также салатам.

Чтобы приготовить квашеную капусту "лепесток", звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты в расчете на две капусты (3-3,5 кг):

1 свекла (примерно 250-300 г)

20 г семян кориандра

лавровый лист

2 л рассола от огурцов (если дома нет, то его можно легко купить на рынке буквально за 2 гривны, лучше брать с собой собственную тару)

1 л кипятка + 30 г соли

Чтобы капусту "лепесток" было удобно подавать, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова сначала разрезает головку капусты на четверти, а затем на ломтики, которые будут держаться за кочерыжку и не будут распадаться (посмотреть видео с процессом нарезки можно ниже).

Нарезанную капусту "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова складывает в кастрюлю, заливает кипятком, ставит на плиту и доводит до кипения, а затем сливает эту воду.

Свеклу нарезаем кубиком. На дно емкости, в которой собираетесь мариновать капусту (это может быть и та же кастрюля, и банка, и миска, и контейнер), выкладываем половину свеклы, семена кориандра, лавровый лист, далее – всю капусту, сверху – оставшуюся свеклу.

Растворяем 30 г соли в 1 л кипятка. Заливаем капусту огуречным, а затем горячим рассолом, неплотно накрываем крышкой и оставляем кваситься при комнатной температуре, пока не появятся признаки брожения. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова отметила, что у нее капуста "лепесток" проквасилась за 5 дней.

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