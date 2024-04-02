Судья проекта "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский раскрыл несколько секретов, благодаря которым сырники получаются идеальными.
Для приготовления сырников "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует брать жирный творог 9-12%, и не пастообразный, а чтобы были комочки. Чтобы избавиться от лишней влаги, практически любой творог надо отжимать – это удобно делать через обычное вафельное полотенце.
Для приготовления сырников "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- творог – 300 г (уже отжатый)
- яйцо – или 1 желток, или половина яйца
- сахар – примерно 2 ст.л.
- мука – 1 ст.л. с горкой + столько же на подпил
- по желанию можно добавить ваниль
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вилкой смешивает творог с яйцом и сахаром, затем добавляет муку и перемешивает. Еще один секрет идеальных сырников – не вымешивать массу очень долго.
На припыленной мукой рабочей поверхности "Мастер Шеф" Владимир Ярославский формирует из творожной массы колбаску, разрезает ее на шайбочки и формирует сырники - это удобно делать боковой частью ножа.
Обжариваем сырники с обеих сторон до румяности, а затем есть два варианта: либо допечь их в разогретой до 190 градусов духовке в течение 5-7 минут, либо просто убавить огонь и поджарить сырники еще по одному разу с каждой стороны под крышкой.
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