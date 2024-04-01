"Холостячка" Злата Огневич постепенно превращает свою Instagram-страницу в кулинарный блог и делится с подписчиками рецептами своих любимых домашних блюд.

Все рецепты певицы объединяет простота, диетичность и при этом отличный вкус. На этот раз Злата Огневич показала, как она готовит себе шакшуку на завтрак.

Для приготовления шакшуки Злата Огневич берет следующие ингредиенты:

лук

сладкий перец

помидоры

чеснок

яйца

соль по вкусу

зелень

Певица имеет напряженный график, поэтому не заморачивается с очень мелкой нарезкой овощей для шакшуки и бланшированием томатов. Злата Огневич нарезает лук кубиками, сладкий перец – соломкой, а помидоры – кусочками прямо вместе с кожурой.

На разогретой сковороде с оливковым маслом сначала Злата Огневич обжаривает лук, затем добавляет перец, далее помидоры и выжатые зубчики чеснока.

Яйца певица обязательно моет. Когда овощи уже практически готовы, выбиваем сверху яйца (звезда себе на завтрак готовит 2 яйца) и добавляем соль по вкусу. Жарим, чтобы белок приготовился, а желток оставался жидким.

Готовую шакшуку Злата Огневич выкладывает на тарелку и украшает нарезанной зеленью.

Ранее "Холостячка" Злата Огневич показала еще один вариант своего завтрака – быструю и полезную пиццу на тортилье. Для этого артистка использует два яйца, одну тортилью, томатный соус, креветки или курицу, оливки, томаты, твердый сыр, а также соль и любимые специи.

Последние новости Украины:

Это вкус мирной жизни – Лилия Ребрик поделилась своим особым рецептом.

Маричка Падалко поделилась потрясающим рецептом.

Катя Осадчая показала, как приготовить вкусный салат из баклажанов.