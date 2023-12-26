Популярна співачка, героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч, яка потрапила в пастку шахрая, звернулася до українців із новинами.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Злата Огнєвіч повідомила оновлену інформацію щодо запланованих концертів, організатор яких зник разом із грошима.

Від дій шахрая, окрім Злати Огнєвіч, постраждали й інші артисти, зокрема гурт "СКАЙ" і його фронтмен Олег Собчук, а також зірка "Євробачення" Руслана Лижичко.

"Це були пекельні дні і я не буду казати, що все окей. Я буду казати, як є: пекельні дні. Але навіть в такій ситуації я не збираюсь здаватися і знайду вихід 🫱🏻‍🫲🏼 Я вважаю, що люди не повинні страждати через шахраїв і якщо у мене є хоча б малий шанс і надія — концерти мають відбутися", – заявила Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч розповіла, що концерт у Львівській опері 30 січня таки відбудеться – для команди співачки це стало справжньою перемогою. Концерт у Миколаєві також відбудеться, лише буде оголошено нову дату виступу. Усі придбані раніше квитки залишаться дійними на нову дату.

"Харків ❤️‍🩹 Мій любий Харків! Тут ситуація дещо складніша. Чекайте новин, будь ласка. Я зроблю все, що в моїх силах. Поки зберігайте квитки, бо вони лишаються дійсними на майбутній концерт!", – пояснила Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч наголосила, що її команда шукає всі можливі способи вирішення ситуації з концертами. Також буде оновлюватись інформація і по іншим концертам артистки.

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