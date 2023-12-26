Цього разу на своїй сторінці в Instagram Злата Огнєвіч повідомила оновлену інформацію щодо запланованих концертів, організатор яких зник разом із грошима.
Від дій шахрая, окрім Злати Огнєвіч, постраждали й інші артисти, зокрема гурт "СКАЙ" і його фронтмен Олег Собчук, а також зірка "Євробачення" Руслана Лижичко.
"Це були пекельні дні і я не буду казати, що все окей. Я буду казати, як є: пекельні дні. Але навіть в такій ситуації я не збираюсь здаватися і знайду вихід 🫱🏻🫲🏼 Я вважаю, що люди не повинні страждати через шахраїв і якщо у мене є хоча б малий шанс і надія — концерти мають відбутися", – заявила Злата Огнєвіч.
Злата Огнєвіч розповіла, що концерт у Львівській опері 30 січня таки відбудеться – для команди співачки це стало справжньою перемогою. Концерт у Миколаєві також відбудеться, лише буде оголошено нову дату виступу. Усі придбані раніше квитки залишаться дійними на нову дату.
"Харків ❤️🩹 Мій любий Харків! Тут ситуація дещо складніша. Чекайте новин, будь ласка. Я зроблю все, що в моїх силах. Поки зберігайте квитки, бо вони лишаються дійсними на майбутній концерт!", – пояснила Злата Огнєвіч.
Злата Огнєвіч наголосила, що її команда шукає всі можливі способи вирішення ситуації з концертами. Також буде оновлюватись інформація і по іншим концертам артистки.
Останні новини України:
Нагадаємо, лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка різко висловився про зраду від відомих співачок.
Як повідомляла Politeka, скандальна історія з Андрієм Данилком у США отримала продовження.
Також Politeka писала, що Каменських емоційно висловилася про важке життя та отримала влучну відповідь.