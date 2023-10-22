Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно представила потужний дует із гуртом "Без обмежень", поділилася гумористичним відео. Огневич вирішила порадувати українців невеликим роликом із молодим блогером, проте більшість не зрозуміли посил.

Українці зауважили, що не зовсім зрозуміли, як реагували на ролик і не розібрали зміст представленого відео. А Огневич не стала реагувати на критику, яку також написали українці.

"Розпис завершено", - написала Огневич під відео.

У мережі вирішили обговорити побачене:

«Злата дуже класно виглядає для своїх 37 років 👏; Чи не ясна суть відео?; Я думав зараз Злата свою куртку дасть, дитинку зігріти... 😁; Хлопчик школу ходить?; І що ваше відео пропагує? Поступок не пацанський;

До чого це? 😂; Золота красуня виглядає років на 10 молодше. Тому все гармонійно виглядає); Це що Злата? Справжня? Я не впізнала навіть з другого ролика, доки не побачила позначку. Капець вона змінилася. Злато! Де ти? Де твій особливий стиль? Гальмо хлопець».

Зазначимо, Огнєвіч стала центральною фігурою романтичного реаліті-шоу "Холостячка-2". У 2013 році вона представила Україну на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення" та успішно пройшла у фінал, посівши при цьому третє місце.

Існує поширена помилка, що Злата народилася у Мурманську. Насправді вона з'явилася на світ у Кривому Розі. Сім'я переїжджала різними містами. Злата розпочала свій шлях у музиці в Судаку, Криму, куди сім'я переїхала, коли їй було лише п'ять років.

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