Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно представила мощный дуэт с группой "Без обмежень", поделилась юмористичным видео. Огневич решила повеселить украинцев небольшим роликом с молодым блогером, однако большинство не поняли посыл.

Украинцы подметили, что не совсем поняли, как реагировали на ролик и не разобрали смысл представленного видео. Огневич же не стала реагировать на критику, которую также написали украинцы.

«Картина дорисована» - написали под видео Огневич.

В сети решили обсудить увиденное:

«Злата очень классно смотрится для своих 37 лет 👏; Не ясна суть видео?; Я думал сейчас Злата свою куртку даст, детку согреть...😁; Мальчик школу прогуливает?; И что ваше видео пропагандирует? Уступок не пацанский;

Это к чему? 😂; Златая красавица, выглядит лет на 10 младше. Поэтому все гармонично смотрится); Это что Злата? Настоящая? Я не узнала даже со второго ролика, пока не увидела отметку. Капец она изменилась. Злато! Где ты? Где твой особый стиль?; Тормоз парень😂».

Отметим, Огневич стала центральной фигурой романтического реалити-шоу "Холостячка-2". В 2013 году она представила Украину на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" и успешно прошла в финал, заняв при этом третье место.

Существует распространенное заблуждение, что Злата родилась в Мурманске. На самом деле она появилась на свет в Кривом Роге. Семья переезжала по разным городам. Злата начала свой путь в музыке в Судаке, Крыму, куда семья переехала, когда ей было всего пять лет.

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