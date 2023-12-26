В этот раз на своей странице в Instagram Злата Огневич сообщила обновленную информацию о запланированных концертах, организатор которых исчез вместе с деньгами.

От действий мошенника, кроме Златы Огневич, пострадали и другие артисты, в частности, группа "СКАЙ" и ее фронтмен Олег Собчук, а также звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко.

"Это были адские дни и я не буду говорить, что все окей. Я буду говорить как есть: адские дни. Но даже в такой ситуации я не собираюсь сдаваться и найду выход 🫱🏻‍🫲🏼 Я считаю, что люди не должны страдать из-за мошенников и если у меня есть хотя бы малый шанс и надежда — концерты должны состояться", – заявила Злата Огневич.

Злата Огневич рассказала, что концерт во Львовской опере 30 января состоится – для команды певицы это стало настоящей победой. Концерт в Николаеве также состоится, только будет объявлена ​​новая дата выступления. Все приобретенные ранее билеты останутся действительными на новую дату.

"Харьков ❤️‍🩹 Мой дорогой Харьков! Здесь ситуация несколько сложнее. Ждите новостей, пожалуйста. Я сделаю все, что в моих силах. Пока храните билеты, потому что они остаются действительными на предстоящий концерт!", – объяснила Злата Огневич.

Злата Огневич отметила, что ее команда ищет все возможные способы разрешения ситуации с концертами. Также будет обновляться информация и по другим концертам артистки.

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