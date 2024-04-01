В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить синнабоны с вишней, шоколадом и сметанным кремом.

Для приготовления теста сперва "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает 300 мл молока, 10 г сухих дрожжей (или 25 г свежих), 60 г сахара, 150 г муки и оставляет это тесто подходить.

Далее нам понадобятся следующие ингредиенты:

соль - щепотка

яйца – 2 шт.

сахар – 90 г

мука – 460-500 г

разрыхлитель - 10 г

сливочное масло (комнатной температуры) – 125 г

В первое тесто "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет сахар, соль и яйца, хорошо перемешивает, затем муку и разрыхлитель, снова перемешивает, в конце вмешиваем кусочками сливочное масло и снова оставляем тесто подходить.

Смазываем руки и стол растительным маслом и формируем из теста тонкий прямоугольник, смазываем его мягким сливочным маслом (приблизительно 125 г) и посыпаем смесью сахара (160 г) и корицы (20 г).

Сверху "Мастер Шеф" Владимир Ярославский равномерно выкладывает 300 г размороженной вишни (вышло из 500 г замороженной), а также 100 г измельченного шоколада. Заворачиваем все в нетугой рулет и нитью разрезаем на 18-20 булочек.

Выкладываем синнабоны на противень, даем им подойти, а затем отправляем в разогретую до 185 градусов духовку. Готовые булочки поливаем сметанной заливкой (540 г сметаны жирностью 20-25% + 100 г сахара) и даем им немного пропитаться.

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