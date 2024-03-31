Если почистить разделочные доски вам не будет проблемой и вы будете делать это регулярно, то это может предотвратить загрязнение пищи и гарантировать, что ваша кухня останется максимально чистой от микробов.

Как почистить разделочные доски

Когда моете разделочные доски, имейте в виду:

Лучший способ поддерживать разделочные доски в чистоте – мыть их в миске для посуды, используя очень горячую воду и средство для мытья посуды.

Промойте и высушите разделочную доску бумажными полотенцами, поскольку кухонные тряпки часто содержат микробы из рук и другого пищевого оборудования и могут загрязнить чистую разделочную доску.

Пропустите разделочные доски в посудомоечной машине с надежным моющим средством, чтобы получить наилучшие результаты; Однако не следует использовать посудомоечную машину для деревянных досок, поскольку они могут деформироваться под воздействием высоких температур.

Как почистить деревянные разделочные доски.

Хорошая деревянная разделочная доска может стать центральным элементом вашей кухни, независимо от того, используете ли вы ее для приготовления пищи или как сервировочное блюдо. Для гигиенической кухни важно знать, как чистить деревянные разделочные доски и как дезинфицировать деревянную разделочную доску после использования.

Чтобы быстрее почистить разделочную доску, вы можете поместить ее (пластиковую разделочную доску) в посудомоечную машину – в этом случае не потребуется дополнительной мойки или чистки.

Источник: cleanipedia

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