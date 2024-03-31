Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сдеалть простую, но очень вкусную пиццу с сыром и томатом. Благодаря нежному вкусу начинки, корочка теста всегда будет мягкой.

600 г муки

4 г сухих дрожжей

410 г ледяной воды

11 г соли

10 г сахара

20 г оливкового масла

200-250 г томатного пюре

200 г моцареллы

базилик для подачи

Итак, приступим к приготовлению:

В большой миске смешайте муку, сухие дрожжи, соль и сахар. Добавьте ледяную воду и замешайте тесто. Добавьте оливковое масло и продолжайте мешать, пока тесто не станет гладким и эластичным, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.

Разделите тесто на три равные части и сформируйте из каждой шар. Положите шары теста в миску, покройте ее пленкой и оставьте на 4-8 часов для поднятия.

Перед выпеканием теста, выньте его из холодильника за 30 минут и разогрейте духовку до 220°C.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, выложите тесто на пергамент, посыпанный мукой, и аккуратно раскатайте его в круг. Не прижимайте края, чтобы они остались воздушными.

Смажьте тесто томатным пюре, используя кисточку или руки. Равномерно распределите моцареллу сверху.

Выпекайте пиццу в разогретой духовке около 10 минут, или пока корочка не станет золотистой, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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