Победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как в домашних условиях приготовить идеальные по составу глазированные сырки.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила приготовить глазированные сырки с клубничной начинкой. Для этого рецепта берем:

клубника (свежая или мороженая) – 140 г

крахмал кукурузный – 10 г

сахар – 15 г

сок лимона – 10 г

Клубнику погружным блендером перебиваем в пюре и смешиваем в сотейнике с соком лимона, сахаром и крахмалом. Постоянно помешивая, доводим смесь до кипения и провариваем ее еще примерно 30-40 секунд – крахмал должен завариться.

Готовую начинку "Мастер Шеф" Елизавета Глинская переливает в другую посудину, чтобы она быстро остыла, накрывает пленкой "в контакт" и оставляет. Когда начинка охладится, перекладываем ее в кондитерский мешок (насадка не нужна).

Для приготовления сырной массы "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использует наки ингредиенты (в расчете на 12 сырков массой примерно по 80 г):

творог 5-9% - 700 г

пудра сахарная – 100 г

ванильный сахар

масло сливочное (комнатной температуры) – 100 г

Смешиваем все ингредиенты и пробиваем погружным блендером до однородности, и готовую творожную массу также выкладываем в кондитерский мешок.

С помощью пищевой пленки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская формирует сырки с полоской начинки внутри. Для застывания отправляем сырки на 2 часа в морозилку.

Шоколадная глазурь:

шоколад черный – 150 г

шоколад молочный – 150 г

растительное масло – 2 ст. л.

Растапливаем шоколад вместе с растительным маслом (на паровой бане или просто в микроволновке) – и глазурь готова, переливаем ее в высокий стакан, чтобы было удобнее глазировать сырки.

Подмороженный сырок достаем из пленки, накалываем на шпажку и быстро погружаем в глазурь. После того, как глазурь станет матовой, снимаем сырок со шпажки. Глазурь придется в процессе немного подогревать.

Готовые глазированные сырки оставляем в холодильнике до размораживания.

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