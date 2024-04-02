Известная актриса, телеведущая и хозяйка Ольга Сумская поделилась еще одной вкусной идеей интересного завтрака, который можно приготовить даже менее чем за 5 минут.

Для приготовления завтрака по рецепту Ольги Сумской нужно совсем немного ингредиентов. Очень полезных и вкусных. Именно таких, с которых хочется начать новый день.

А именно: болгарский перец – 1 шт, яйца – 3 шт, зелень – по вкусу, сливочное масло – по вкусу, а также соль и перец по вкусу.

«Готовим вкуснейший завтрак, яичницу с перцем», - отметила Ольга Сумская в эфире программы «Вкус дня».

Болгарский перец нарезаем кольцами шириной примерно полтора сантиметра.

Как оригинально приготовить яичницу на завтрак.

Теперь на сковороду выкладываем кусочек сливочного масла. Зелень укропа мелко нарезаем, а кольца болгарского перца обжариваем с двух сторон.

Следующий шаг – в серединку каждого кружочка перца вбиваем яйцо. Сразу Ольга Сумская добавила соль, перец и посыпала зеленью.

Сковороду с яйцами Ольга Сумская накрыла крышкой.

Готовую яичницу актриса выложила на тарелку, украшенную листьями салата.

«Я просто уверена, что это очень вкусно!», - подчеркнула Ольга Сумская, предлагая этот рецепт яичницы на завтрак.

Как оригинально приготовить яичницу на завтрак.

Болгарский перец является не только вкусным, но и действительно полезным продуктом, богатым разнообразными полезными веществами. В нем содержится 21% дневной нормы витамина А, 169% – витамина С, 20% – витамина В6 и многое другое.

Его пищевая ценность – всего 35 калорий на 100 г продукта и состоит на 92% из воды.

Для получения максимальной пользы болгарский перец желательно есть сырым.

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