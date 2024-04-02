Для приготовления завтрака по рецепту Ольги Сумской нужно совсем немного ингредиентов. Очень полезных и вкусных. Именно таких, с которых хочется начать новый день.

А именно: болгарский перец – 1 шт, яйца – 3 шт, зелень – по вкусу, сливочное масло – по вкусу, а также соль и перец по вкусу.

«Готовим вкуснейший завтрак, яичницу с перцем», - отметила Ольга Сумская в эфире программы «Вкус дня».

Болгарский перец нарезаем кольцами шириной примерно полтора сантиметра.

рецепт завтрака

Как оригинально приготовить яичницу на завтрак.

Теперь на сковороду выкладываем кусочек сливочного масла. Зелень укропа мелко нарезаем, а кольца болгарского перца обжариваем с двух сторон.

Следующий шаг – в серединку каждого кружочка перца вбиваем яйцо. Сразу Ольга Сумская добавила соль, перец и посыпала зеленью.

Сковороду с яйцами Ольга Сумская накрыла крышкой.

Готовую яичницу актриса выложила на тарелку, украшенную листьями салата.

«Я просто уверена, что это очень вкусно!», - подчеркнула Ольга Сумская, предлагая этот рецепт яичницы на завтрак.

рецепт завтрака

Как оригинально приготовить яичницу на завтрак.

Болгарский перец является не только вкусным, но и действительно полезным продуктом, богатым разнообразными полезными веществами. В нем содержится 21% дневной нормы витамина А, 169% – витамина С, 20% – витамина В6 и многое другое.

Его пищевая ценность – всего 35 калорий на 100 г продукта и состоит на 92% из воды.

Для получения максимальной пользы болгарский перец желательно есть сырым.

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