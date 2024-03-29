В поезде Киев-Чернигов военного с собакой не допустили в вагон, и он вынужден был стоять в тамбуре в течение трех часов.

По словам Дарьи Бронской, когда она встретила парня в военной форме с собакой в ​​тамбуре, это "разбило" ее сердце. На вопрос, почему они там находятся, военный сообщил, что ему не разрешили проходить в вагон с собакой. Бронская отметила, что такое отношение к человеку, защищающему страну, и его служебному псу, неприемлемо.

Согласно информации от волонтерки, она обратилась к работнику поезда, который объяснил, что собака в холке, выше 45 см, не может так просто находиться в поезде, а если это необходимо, нужно выкупить купе. Бронская выразила свое удивление, отметив, что места в поезде было достаточно, и подчеркнула, что в других странах животным предоставляют доступ везде, куда нужно.

"Я путешествовала по миру и во многом замечала, что животное - друг человека, и имеет доступ везде, куда нужно владельцу. Но, к сожалению, не в Украине..." , - пишет волонтер.

Под постом Дарьи один из комментаторов отметил, что этот пес является служебной собакой национальной гвардии Украины, выполняющей служебные задания по всей стране. Он выразил свое удивление таким отношением к воинам и их собакам.

"Они несли и несут службу в Чернигове и ездят на выполнение служебно-боевых задач в разные локации государства еще с самого начала полномасштабного (даже немного до). Честно говоря, я немного в шоке от такого отношения к нашим воинам. Этот пес пережил немного больше чем многие из пассажиров или работников "Укрзализныци", - отметил комментатор.

Бронская также поделилась перепиской с представителями Укрзализныци, где ей объяснили, что правила перевозки животных выше 45 см в холке не могут быть отменены. Однако они отметили, что правила устарели и нуждаются в обновлении. Укрзализныця заявила, что сейчас работает над их обновлением.

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