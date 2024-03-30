Рецептом постных котлет решила поделиться фудблогер Мария Макарчук, пишет Politeka.net.
"Сегодня я покажу, как приготовить постные котлеты без мяса", - отметила Мария на своей странице в Инстаграм.
По ее словам, этот рецепт котлет из грибов, овощей и риса очень простой и быстрый.
«Если вы не знаете, что приготовить в пост или не употребляете мясо, то это блюдо следует взять на заметку», - говорит кулинар.
Рецепт постных котлет.
Для приготовления постных котлет требуются следующие продукты: рис-200г (отварить), картофель-300г, капуста-600г, лук - 200г, морковь - 300г, мука - 100-120г, грибы - 150г, масло для жарки, соль и перец, сухой чеснок, приправа к курице, панировочные сухари.
Ход приготовления постных котлет без мяса следующий: лук и шампиньоны нарезаем и поджариваем. Морковь и капусту нарезаем и перекручиваем на фарш. Также перекручиваем зажаренный лук и шампиньоны.
Рецепт постных котлет.
Картофель чистим, нарезаем и также перекручиваем через мясорубку. К отварному рису добавляем овощно-грибной фарш и соль, а также приправу к курице. Перемешиваем и добавляем муку. Снова перемешиваем и формируем шарики. Теперь будущие котлеты обваливаем в панировочных сухарях и жарим на разогретой сковороде с растительным маслом.
«Интересный рецепт!»,
«Обязательно приготовлю!»,
«Хорошо, потому что сейчас пост»,
"Супер",
«Великолепно» , – комментируют подписчики Марии этот рецепт постных котлет без мяса.
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