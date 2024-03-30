Как быстро и просто приготовить невероятно вкусные котлеты без мяса, которые оценят даже те, кто не соблюдает пост.

Рецептом постных котлет решила поделиться фудблогер Мария Макарчук, пишет Politeka.net.

"Сегодня я покажу, как приготовить постные котлеты без мяса", - отметила Мария на своей странице в Инстаграм.

По ее словам, этот рецепт котлет из грибов, овощей и риса очень простой и быстрый.

«Если вы не знаете, что приготовить в пост или не употребляете мясо, то это блюдо следует взять на заметку», - говорит кулинар.

Рецепт постных котлет.

Для приготовления постных котлет требуются следующие продукты: рис-200г (отварить), картофель-300г, капуста-600г, лук - 200г, морковь - 300г, мука - 100-120г, грибы - 150г, масло для жарки, соль и перец, сухой чеснок, приправа к курице, панировочные сухари.

Ход приготовления постных котлет без мяса следующий: лук и шампиньоны нарезаем и поджариваем. Морковь и капусту нарезаем и перекручиваем на фарш. Также перекручиваем зажаренный лук и шампиньоны.

Рецепт постных котлет.

Картофель чистим, нарезаем и также перекручиваем через мясорубку. К отварному рису добавляем овощно-грибной фарш и соль, а также приправу к курице. Перемешиваем и добавляем муку. Снова перемешиваем и формируем шарики. Теперь будущие котлеты обваливаем в панировочных сухарях и жарим на разогретой сковороде с растительным маслом.

«Интересный рецепт!»,

«Обязательно приготовлю!»,

«Хорошо, потому что сейчас пост»,

"Супер",

«Великолепно» , – комментируют подписчики Марии этот рецепт постных котлет без мяса.

Последние новости Украины:

Как быстро и вкусно приготовить постный плов с грибами: удачный рецепт.

"Мастер Шеф" Ярославский раскрыл рецепт борща без мяса.

Закуска из пекинской капусты, которую съедят первой.