Победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт вкуснейшего грузинского салата, который подойдет даже для праздничного стола.

Главный секрет этого салата – орехово-чесночный соус, который придает невероятный вкус.

Для приготовления грузинского салата нам понадобятся:

  • помидоры – 5 шт.
  • огурцы – 5 шт.
  • кинза и петрушка
  • красный лук – 1 шт.
  • перец чили - по вкусу ("Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла 1/3 часть перчика)
  • соль – по вкусу

Елизавета Глинская

Для орехового соуса "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

  • грецкие орехи обжаренные - 50 г
  • оцет - 1 ч.л.
  • чеснок - 2 зубчика
  • растительное масло – 1,5 ст.л.
  • вода – 1,5 ст.л.

Для приготовления соуса Мастер Шеф Елизавета Глинская просто смешивает уксус с растительным маслом, водой, чесноком, орехами и перебивает все блендером для однородной пастообразной консистенции.

Елизавета Глинская

Помидоры "Мастер Шеф" Елизавета Глинская бланширует (делает на каждом помидоре надрез крест-накрест, складывает их в миску, заливает кипятком на 1 минуту, а затем сливает его и заливает холодной водой) и снимает с них кожуру. Огурцы также чистим от кожуры.

Огурцы и помидоры нарезаем средними кусочками, а лук – тоненькими полукольцами. Мелко нарезаем петрушку и кинзу, а также острый перец.

Смешиваем нарезанные овощи и зелень, добавляем орехово-чесночный соус, перемешиваем и доводим салат до вкуса солью.

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