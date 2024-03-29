Победительница второго сезона и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как обычный салат можно сделать невероятно вкусным.

Победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт вкуснейшего грузинского салата, который подойдет даже для праздничного стола.

Главный секрет этого салата – орехово-чесночный соус, который придает невероятный вкус.

Для приготовления грузинского салата нам понадобятся:

помидоры – 5 шт.

огурцы – 5 шт.

кинза и петрушка

красный лук – 1 шт.

перец чили - по вкусу ("Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла 1/3 часть перчика)

соль – по вкусу

Для орехового соуса "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

грецкие орехи обжаренные - 50 г

оцет - 1 ч.л.

чеснок - 2 зубчика

растительное масло – 1,5 ст.л.

вода – 1,5 ст.л.

Для приготовления соуса Мастер Шеф Елизавета Глинская просто смешивает уксус с растительным маслом, водой, чесноком, орехами и перебивает все блендером для однородной пастообразной консистенции.

Помидоры "Мастер Шеф" Елизавета Глинская бланширует (делает на каждом помидоре надрез крест-накрест, складывает их в миску, заливает кипятком на 1 минуту, а затем сливает его и заливает холодной водой) и снимает с них кожуру. Огурцы также чистим от кожуры.

Огурцы и помидоры нарезаем средними кусочками, а лук – тоненькими полукольцами. Мелко нарезаем петрушку и кинзу, а также острый перец.

Смешиваем нарезанные овощи и зелень, добавляем орехово-чесночный соус, перемешиваем и доводим салат до вкуса солью.

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