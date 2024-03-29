Победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт вкуснейшего грузинского салата, который подойдет даже для праздничного стола.
Главный секрет этого салата – орехово-чесночный соус, который придает невероятный вкус.
Для приготовления грузинского салата нам понадобятся:
- помидоры – 5 шт.
- огурцы – 5 шт.
- кинза и петрушка
- красный лук – 1 шт.
- перец чили - по вкусу ("Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла 1/3 часть перчика)
- соль – по вкусу
Для орехового соуса "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- грецкие орехи обжаренные - 50 г
- оцет - 1 ч.л.
- чеснок - 2 зубчика
- растительное масло – 1,5 ст.л.
- вода – 1,5 ст.л.
Для приготовления соуса Мастер Шеф Елизавета Глинская просто смешивает уксус с растительным маслом, водой, чесноком, орехами и перебивает все блендером для однородной пастообразной консистенции.
Помидоры "Мастер Шеф" Елизавета Глинская бланширует (делает на каждом помидоре надрез крест-накрест, складывает их в миску, заливает кипятком на 1 минуту, а затем сливает его и заливает холодной водой) и снимает с них кожуру. Огурцы также чистим от кожуры.
Огурцы и помидоры нарезаем средними кусочками, а лук – тоненькими полукольцами. Мелко нарезаем петрушку и кинзу, а также острый перец.
Смешиваем нарезанные овощи и зелень, добавляем орехово-чесночный соус, перемешиваем и доводим салат до вкуса солью.
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