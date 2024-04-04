Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила украинцам простой и быстрый рецепт пирога, который лучше готовить именно весной.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивый пирог "Гармошка" со шпинатом и творогом на основе теста фило.

"Невероятно нежный и сочный пирог отлично подойдет не только для перекуса или обеда, но и для праздничного ужина", – советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для приготовления пирога со шпинатом и творогом "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

тесто фило - 11 листков

творог – 150 г

шпинат свежий – 100 г

яйца – 4 шт.

сливки – 350 г

сливочное масло растопленное – 50 г

зеленый лук – 50 г

Прямоугольные листки теста фило "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова разрезает вдоль на три части, поскольку для приготовления пирога она использует прямоугольную форму 28/12 см. Если берете круглую или другую форму, то можно разрезать иначе. Каждый кусочек теста "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова складывает гармошкой, как на видео.

Для заливки перебиваем блендером творог с яйцами и сливками, затем добавляем соль, перец, листья шпината и снова перебиваем все блендером.

Форму застилаем пергаментом, смазываем сливочным маслом. Еще немного сливочного масла добавляем в заливку.

Выкладываем сложенное тесто в форму и заливаем его заливкой, чтобы она повсюду попала в щели между тестом. Сверху "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова посыпает все мелко нарезанным зеленым луком. Выпекаем пирог в разогретой до 170 градусов духовке в течение 55-60 минут.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.