Омлет считается одним из самых популярных блюд на завтрак, известная актриса, телеведущая и хозяйка Ольга Сумская показала, как сделать его действительно пышным.

Для приготовления омлета по рецепту Ольги Сумской понадобятся простые и знакомые всем продукты.

А именно: 4 яйца, 350 мл. молока, 100 мл сливок, 60 г сливочного масла, зелень и соль.

Шаг первый – разбиваем яйца и взбиваем их до однородной массы.

«Вилкой, венчиком или миксером, кому как удобно», - отметила Ольга Сумская в эфире программы "Вкус дня".

Теперь добавляем к яичной смеси молоко – снова взбиваем. Также добавляем сливки.

«Правило омлета, кстати, очень простое. На каждое яйцо нужно по 100 мл молока. Если молоко не жирное, то нужно добавить сливки в пропорции 1 к 3», – поделилась Ольга Сумская секретом вкусного и пышного омлета.

Рецепт пышного омлета на завтрак.

Добавляем в омлет соль и снова вымешиваем до однородной массы.

Включаем духовку, чтобы она прогрелась до 160 градусов и берем форму, которую необходимо смазать сливочным маслом. Заливаем яичную смесь в форму и ставим омлет в духовку на 15 минут.

«Не теряя времени, режем зелень», - советует Ольга Сумская.

Также актриса рассказала, как понять, что омлет уже готов. Во-первых, необходимо смотреть на его консистенцию. Если у него упругая текстура, не растекается и имеет золотистую корочку, его можно вытаскивать из духовки. Также проверить готовность омлета можно с помощью шпажки.

Рецепт пышного омлета на завтрак.

Доставая омлет из духовки, Ольга Сумская отметила, что получился он по-настоящему роскошный.

"Какая красота! Ароматный, душистый! Фантастический и очень нежный», - подчеркнула Ольга Сумская, смазывая омлет сливочным маслом.

Для того чтобы омлет отошел от стенок формы, нужно немного подождать.

Перед подачей омлета на стол, режем блюдо на порционные кусочки и посыпаем зеленью.

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