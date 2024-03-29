Для приготовления омлета по рецепту Ольги Сумской понадобятся простые и знакомые всем продукты.
А именно: 4 яйца, 350 мл. молока, 100 мл сливок, 60 г сливочного масла, зелень и соль.
Шаг первый – разбиваем яйца и взбиваем их до однородной массы.
«Вилкой, венчиком или миксером, кому как удобно», - отметила Ольга Сумская в эфире программы "Вкус дня".
Теперь добавляем к яичной смеси молоко – снова взбиваем. Также добавляем сливки.
«Правило омлета, кстати, очень простое. На каждое яйцо нужно по 100 мл молока. Если молоко не жирное, то нужно добавить сливки в пропорции 1 к 3», – поделилась Ольга Сумская секретом вкусного и пышного омлета.
Рецепт пышного омлета на завтрак.
Добавляем в омлет соль и снова вымешиваем до однородной массы.
Включаем духовку, чтобы она прогрелась до 160 градусов и берем форму, которую необходимо смазать сливочным маслом. Заливаем яичную смесь в форму и ставим омлет в духовку на 15 минут.
«Не теряя времени, режем зелень», - советует Ольга Сумская.
Также актриса рассказала, как понять, что омлет уже готов. Во-первых, необходимо смотреть на его консистенцию. Если у него упругая текстура, не растекается и имеет золотистую корочку, его можно вытаскивать из духовки. Также проверить готовность омлета можно с помощью шпажки.
Рецепт пышного омлета на завтрак.
Доставая омлет из духовки, Ольга Сумская отметила, что получился он по-настоящему роскошный.
"Какая красота! Ароматный, душистый! Фантастический и очень нежный», - подчеркнула Ольга Сумская, смазывая омлет сливочным маслом.
Для того чтобы омлет отошел от стенок формы, нужно немного подождать.
Перед подачей омлета на стол, режем блюдо на порционные кусочки и посыпаем зеленью.
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