Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить быстрые и легкие лепешки с черемшой и сыром на сковороде.

Для теста "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

кефир – 180 г

мука – 300 г

разрыхлитель - 5 г

щепотка соли

Для начинки нам понадобятся следующие ингредиенты:

черемша – 70 г

петрушка - 70 г

творог - 70 г

твердый сыр – 70 г

растительное масло – 30 г

соль и перец – по вкусу

по желанию можно добавить 50 г лесных орехов

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет в кефир соль, разрыхлитель, муку и вымешивает руками до однородности в течение нескольких минут. Готовое тесто немного подсыпаем мукой, накрываем полотенцем или пленкой и оставляем отдохнуть.

Тем временем готовим начинку. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский хорошо промывает черемшу и петрушку (можно брать любую зелень, шпинат и укроп) и перебивает блендером вместе с творогом, растительным маслом и орехами. К полученной творожно-зеленой массе добавляем тертый сыр, а также соль и перец по вкусу.

Тесто "Мастер Шеф" Владимир Ярославский делит на восемь частей, каждую раскатывает, выкладывает начинку, защипывает края, выкладывает защипом вниз и еще раз тонко раскатывает (толщиной примерно 5 мм).

Жарим палянички на среднем огне: сначала с одной стороны, потом с другой, и еще раз повторяем с каждой стороны, чтобы они надувались. Готовые изделия смазываем маслом и подаем горячими, чтобы сыр тянулся.

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