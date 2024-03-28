Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить быстрые и легкие лепешки с черемшой и сыром на сковороде.
Для теста "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:
- кефир – 180 г
- мука – 300 г
- разрыхлитель - 5 г
- щепотка соли
Для начинки нам понадобятся следующие ингредиенты:
- черемша – 70 г
- петрушка - 70 г
- творог - 70 г
- твердый сыр – 70 г
- растительное масло – 30 г
- соль и перец – по вкусу
- по желанию можно добавить 50 г лесных орехов
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет в кефир соль, разрыхлитель, муку и вымешивает руками до однородности в течение нескольких минут. Готовое тесто немного подсыпаем мукой, накрываем полотенцем или пленкой и оставляем отдохнуть.
Тем временем готовим начинку. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский хорошо промывает черемшу и петрушку (можно брать любую зелень, шпинат и укроп) и перебивает блендером вместе с творогом, растительным маслом и орехами. К полученной творожно-зеленой массе добавляем тертый сыр, а также соль и перец по вкусу.
Тесто "Мастер Шеф" Владимир Ярославский делит на восемь частей, каждую раскатывает, выкладывает начинку, защипывает края, выкладывает защипом вниз и еще раз тонко раскатывает (толщиной примерно 5 мм).
Жарим палянички на среднем огне: сначала с одной стороны, потом с другой, и еще раз повторяем с каждой стороны, чтобы они надувались. Готовые изделия смазываем маслом и подаем горячими, чтобы сыр тянулся.
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