С началом весны и приближающимся сезоном шашлыков украинцы наблюдают за ценами на мясо с особым интересом. По данным мониторинга, опубликованным на портале Минфин, ситуация остается напряженной, ведь цены на популярное мясо для шашлыка лишь немного подверглись изменениям.

Шашлык из свинины продолжает оставаться более затратным вариантом. Ошеек, например, в среднем стоит 236,70 гривны за килограмм, что на 9 гривен дороже, чем в прошлом месяце. Однако с другой стороны, готовый шашлык из свинины подешевел в некоторых магазинах, снизившись в среднем с 206,52 до 194,70 гривны за килограмм. Цены на ребра также повысились, составив в среднем 187,20 гривны за килограмм против прошлых 183,13 гривен.

Относительно шашлыка из курятины здесь ситуация несколько выгоднее для покупателей. Голень в среднем подорожала с 78,85 до 86,95 гривны за килограмм, а бедра выросли почти на 13 гривен, стоя в среднем 119,45 гривны за килограмм.

Что касается маринада для шашлыка, "Верес" предлагается по средней цене 28,47 гривны за 140 граммов, немного дешевле, чем в прошлом месяце. Такие изменения, хоть и не существенные, привлекают внимание потребителей, готовых потратить на весенние развлечения.

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