Как именно это сделать рассказала известная актриса и телеведущая Ольга Сумская, пишет Politeka.net.

Для приготовления оригинальных горячих бутербродов на завтрак по рецепту Ольги Сумской понадобятся следующие ингредиенты: хлеб тостовый – 2 шм, яйца – 2 шт, молоко – 1 ст.л, сыр твердый – 20-30 г, сыр плавленый – 2 шм, колбаса или ветчина - 1-2 шм, сливочное масло, соль – по вкусу.

Шаг первый в миске взбиваем яйца. Дальше Ольга Сумская в эфире программы «Вкус дня» добавила в яйца молоко и соль и хорошо перемешала.

На крупной терке натираем сыр. И уже пора разогревать сковороду.

На сковороде Ольга Сумская растопила масло и вылила часть омлета.

рецепт завтрака

Оригинальный рецепт горячих бутербродов на завтрак.

рецепт завтрака

Оригинальный рецепт горячих бутербродов на завтрак.

В другой половине омлета Сумская замочила два кусочка хлеба и выложила сверху на омлет. Когда омлет схватится, его необходимо осторожно вместе с хлебом пролистать.

Следующие шаги в приготовлении горячих бутербродов по рецепту Ольги Сумской – боковые края подгибаем к центру и на один хлеб выкладываем плавленый сыр, ветчину. Посыпаем тертым сыром.

рецепт завтрака

Оригинальный рецепт горячих бутербродов на завтрак.

рецепт завтрака

Оригинальный рецепт горячих бутербродов на завтрак.

Сверху Ольга Сумская выложила второй кусочек плавленого сыра и накрыла вторым хлебчиком с омлетом.

"В результате получился большой и очень аппетитный бутерброд!", - отметила Ольга Сумская, выкладывая завтрак на тарелку.

Кстати, такой завтрак, по желанию, можно дополнить свежими овощами и любимой зеленью.

Горячий бутерброд будет прекрасно смаковать с рукколой, кинзкой, листьями салата и шпинатом.

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