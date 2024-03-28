Горячие бутерброды это одно из самых простых блюд на завтрак, но его можно усовершенствовать.

Как именно это сделать рассказала известная актриса и телеведущая Ольга Сумская, пишет Politeka.net.

Для приготовления оригинальных горячих бутербродов на завтрак по рецепту Ольги Сумской понадобятся следующие ингредиенты: хлеб тостовый – 2 шм, яйца – 2 шт, молоко – 1 ст.л, сыр твердый – 20-30 г, сыр плавленый – 2 шм, колбаса или ветчина - 1-2 шм, сливочное масло, соль – по вкусу.

Шаг первый в миске взбиваем яйца. Дальше Ольга Сумская в эфире программы «Вкус дня» добавила в яйца молоко и соль и хорошо перемешала.

На крупной терке натираем сыр. И уже пора разогревать сковороду.

На сковороде Ольга Сумская растопила масло и вылила часть омлета.

Оригинальный рецепт горячих бутербродов на завтрак.

Оригинальный рецепт горячих бутербродов на завтрак.

В другой половине омлета Сумская замочила два кусочка хлеба и выложила сверху на омлет. Когда омлет схватится, его необходимо осторожно вместе с хлебом пролистать.

Следующие шаги в приготовлении горячих бутербродов по рецепту Ольги Сумской – боковые края подгибаем к центру и на один хлеб выкладываем плавленый сыр, ветчину. Посыпаем тертым сыром.

Оригинальный рецепт горячих бутербродов на завтрак.

Оригинальный рецепт горячих бутербродов на завтрак.

Сверху Ольга Сумская выложила второй кусочек плавленого сыра и накрыла вторым хлебчиком с омлетом.

"В результате получился большой и очень аппетитный бутерброд!", - отметила Ольга Сумская, выкладывая завтрак на тарелку.

Кстати, такой завтрак, по желанию, можно дополнить свежими овощами и любимой зеленью.

Горячий бутерброд будет прекрасно смаковать с рукколой, кинзкой, листьями салата и шпинатом.

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