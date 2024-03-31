Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить необычную сладость к любому десерту.

В этот раз на своей странице в Instagram судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить соленую карамель, которая хорошо бы подошла в качестве дополнения ко многим сладостям или печенью.

Для приготовления соленой карамели по данному рецепту вам потребуется:

Ингредиенты:

100 г сливочного масла (82.5%)

150 г белого сахара

300 г сливок (30%)

30 г молока

7-8 г морской соли

Приготовление:

В сотейник поместите сливочное масло и белый сахар. Поставьте на средний огонь и нагревайте, постоянно помешивая, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Смесь начнет пениться, затем масло и сахар расслаивается, и цвет начнет меняться в сторону потемнения.

Остерегайтесь высоких температур, так как смесь становится очень жидкой, сразу подметил "Мастер Шеф" Ярославский.

Достигнув карамельного цвета, осторожно добавьте сливки с молоком (лучше предварительно их подогреть).

Смесь начнет кипеть и пениться. Постоянно помешивайте, добавьте морскую соль и варите еще около 5 минут, чтобы уварилась немного и растаяли все комочки.

Горячую карамель процедите через сито, накройте пленкой и остудите, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Готовую соленую карамель можно использовать для добавления к медовнику, наполеону, свежим блинам и другим десертам.

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