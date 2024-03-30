Крабовый салат можно приготовить для любого повода – и когда хочется просто вкусненького, и для того, чтобы порадовать семью и, конечно, он всегда пользуется большой популярностью среди гостей.

Крабовый салат можно готовить с рисом и без, с пекинской капустой или огурцом, с маринованными шампиньонами и даже с консервированным огурцом.

Однако одним из популярнейших видов крабового салата остается его вариант приготовления с ананасами.

"Очень быстро готовится, а еще быстрее исчезает со стола", - отмечает фудблогер Юлия , рассказывая о ходе приготовления такого крабового салата.

Ингредиенты понадобятся всем знакомые: крабовые палочки – 250 г, ананасы консервированные – 450 г;, сыр твердый – 200 г, кукуруза – 1 б, соль, перец – по вкусу, майонез.

Рецепт вкусного крабового салата.

Сыр и крабовые палочки нужно нарезать кубиками. С консервированных ананасов слить сок и тоже порезать кубиками.

Все эти ингредиенты смешиваем, добавляем еще кукурузу, солим, перчим и заправляем майонезом.

Рецепт вкусного крабового салата.

Такой крабовый салат можно подавать к столу в креманках или же традиционно – в глубокой тарелке.

«Крабовый вкус»,

«Поймала в записную книжку»,

«Быстро и вкусно!»,

«Нереально вкусно, готовила уже – со стола разлетелся первым»,

«Спасибо за идею! Очень хорошая подача в креманке» , - восторгаются подписчицы на страницу фудблогера, комментируя рецепт крабового салата.

Рецепт вкусного крабового салата.

Отметим, что ананас считается отличным источником питательных веществ для человеческого организма.

Он богат калием, кальцием, фосфором, железом, медью, цинком, магнием, марганцем, йодом и содержит множество витаминов.

Кроме того, доказано, что пищевые волокна ананаса способствуют выработке инсулина в нормированном количестве.

А также этот фрукт снижает уровень сахара в крови.

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