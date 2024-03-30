Крабовый салат можно готовить с рисом и без, с пекинской капустой или огурцом, с маринованными шампиньонами и даже с консервированным огурцом.

Однако одним из популярнейших видов крабового салата остается его вариант приготовления с ананасами.

"Очень быстро готовится, а еще быстрее исчезает со стола", - отмечает фудблогер Юлия , рассказывая о ходе приготовления такого крабового салата.

Ингредиенты понадобятся всем знакомые: крабовые палочки – 250 г, ананасы консервированные – 450 г;, сыр твердый – 200 г, кукуруза – 1 б, соль, перец – по вкусу, майонез.

салат с крабовыми палочками

Рецепт вкусного крабового салата.

Сыр и крабовые палочки нужно нарезать кубиками. С консервированных ананасов слить сок и тоже порезать кубиками.

Все эти ингредиенты смешиваем, добавляем еще кукурузу, солим, перчим и заправляем майонезом.

салат с крабовыми палочками

Рецепт вкусного крабового салата.

Такой крабовый салат можно подавать к столу в креманках или же традиционно – в глубокой тарелке.

«Крабовый вкус»,

«Поймала в записную книжку»,

«Быстро и вкусно!»,

«Нереально вкусно, готовила уже – со стола разлетелся первым»,

«Спасибо за идею! Очень хорошая подача в креманке» , - восторгаются подписчицы на страницу фудблогера, комментируя рецепт крабового салата.

салат с крабовыми палочками

Рецепт вкусного крабового салата.

Отметим, что ананас считается отличным источником питательных веществ для человеческого организма.

Он богат калием, кальцием, фосфором, железом, медью, цинком, магнием, марганцем, йодом и содержит множество витаминов.

Кроме того, доказано, что пищевые волокна ананаса способствуют выработке инсулина в нормированном количестве.

А также этот фрукт снижает уровень сахара в крови.

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