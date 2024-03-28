Узнайте рецепт популярного крабового салата, который удивит всех, кто соберется за столом.

Крабовый салат стал неизменной составной частью праздничного и повседневного стола в Украине. Он отличается простотой приготовления и нежным вкусом.

Потому неудивительно, что кулинары и хозяйки продолжают экспериментировать с вариантами его приготовления.

Обычно крабовый салат готовится из крабовых палочек или крабового мяса, овощей, которые могут быть свежими и консервированными.

Фудблогер Марьяна предлагает еще один интересный вариант крабового салата, в котором есть такой необычный ингредиент как картофель фри.

Ингредиенты для крабового салата по-новому необходимы следующие: крабовые палочки – 10 шт, картофель фри (чипсы), кукуруза – 0,5 б, огурец – 2 шт, помидор – 2 шт, яйца – 2 шт, зелень лука, майонез, соль и перец.

Крабовый салат по-новому.

Ход приготовления крабового салата таков: две картофелины необходимо почистить, нарезать полосками, поджарить на оливковом масле со специями (соль, перец, паприка) до состояния картофеля фри.

"Можно заменить чипсами", - отметила фудблогер.

Яйца отварить и порезать полосками. Также полосками нарезаем огурец, помидор, крабовые палочки.

Крабовый салат по-новому.

Следующий шаг – выкладываем на большую тарелку по кругу все продукты: крабовые палочки, фри, кукуруза, огурец, помидор, яйца. В центре разместить порезанную зелень лука, полить майонезом, добавить соль и перец.

«Перемешивать за столом», – советует фудблогер.

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