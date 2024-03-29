Этот рецепт легкой весенней закуски непременно понравится всем, кто ее попробует.

Ведь такая закуска готовится из вкусных и легких ингредиентов, редиски и огурца, которые особенно вкусные именно после холодной зимы.

"Простая, легкая, весенняя закуска к вашему праздничному столу, или же и на каждый день", - говорит об этой закуске фудблогер Алина, которая и поделилась рецептом.

Ингредиенты для закуски с редиской и яйцами необходимы следующие: яйца – 6шт; майонезный соус Салатный (или майонез) – 3 ст.л.; горчица – 1/2 ч.л.; редис свежий – 4 шт; огурец свежий – 1 шт; соль, перец по вкусу).

Ход приготовления достаточно простой. Яйца отвариваем заранее в крутую и охлаждаем.

Теперь яйца разрезаем пополам, вынимаем желтки, а белки выкладываем на тарелку.

Весенняя закуска с редисом и яйцами.

Желтки переминаем вилкой, добавляем горчицу и майонезный соус, соль, перец по вкусу.

Редис и огурец необходимо нарезать мелко.

«Из огурца лучше вынуть семена. Тогда он не отдаст свою жидкость», – посоветовала фудблогерка.

Теперь формируем закуску. Яйца фаршируем желтком, сверху на каждом яйце выкладываем мелко нарезанные редиску или огурец.

Весенняя закуска с редиской и яйцами.

Весенняя закуска с редиской и яйцами.

Напомним, что редиска содержит витамины C, E и группу B, которые способствуют укреплению иммунной системы, улучшению кожи, здоровью волос и ногтей.

Кроме того, редиска содержит антиоксиданты, такие как антоцианины и селен, которые борются со стрессом окисления и могут помочь предотвратить повреждение клеток.

Также редиска содержит специфические фитохимикаты, которые могут оказывать противовоспалительное действие и способствовать общему снижению воспаления в организме.

Последние новости Украины:

Рецепт необычной заправки в салат из редиски и яиц.

Рецепт салата с редиской по-новому.

Как вырастить раннюю редиску на подоконнике.