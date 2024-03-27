Эта нежная закуска с крабовыми палочками готовится очень просто и обязательно понравится как родным, так и гостям.

Благодаря своему нежному вкусу и виду такая закуска с крабовыми палочками даже называется Рафаэлло.

Итак, для ее приготовления понадобятся следующие ингредиенты: - крабовые палочки – 180 г; сыр твердый – 120 г; отварные яйца – 3 шт; соль, перец по вкусу; майонез – 3 ст.л.; поджаренный кунжут.

Как приготовить такую ​​закуску с крабовыми палочками показала фудблогер Алина.

Шаг первый – крабовые палочки, сыр и отварные яйца натираем на мелкую терку.

Рецепт закуски из крабовых палочек.

Добавляем в смесь соль, перец, майонез и перемешиваем.

Кунжут необходимо немного поджарить на сковороде.

Теперь формируем шарики, обваливаем в кунжуте и украшаем зеленью. Вот и все, невероятная закуска с крабовыми палочками готова!

Рецепт закуски из крабовых палочек.

По желанию, в такую ​​закуску можно добавить чеснок. Также сыр можно дополнить плавленым.

Закусочные шарики с крабовыми палочками также готовят с добавлением грецких орехов.

Для этого понадобятся крабовые палочки – 5-6 шт, сыр твердый – 100 г, сыр плавленый – 100 г, майонез – 3 ст. л, маслины без косточек – 7-8 шт, грецкие орехи – 5 шт, яйца – 1 шт, соль и перец по вкусу.

В миске необходимо смешать тертый твердый сыр и плавленый, вареное яйцо, майонез, соль и перец.

Отдельно натереть крабовые палочки, а в каждую маслину вставить кусочек грецкого ореха.

Теперь из сырно-яичной массы сформировать лепешку, внутрь положить маслину. Скачать шарик и обвалять его в крабовой стружке. И так поступаем пока не закончатся ингредиенты.

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