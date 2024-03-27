Это блюдо на завтрак готовится очень быстро и легко, а состоит из простых ингредиентов.

Из яиц на завтрак можно готовить не только омлеты и яичницу, но и многие вкусные блюда, пишет Politeka.net.

Предлагаем сделать это по рецепту фудблогера Лилии, которая поделилась идеей завтрака за 5 минут.

Ингредиенты нужны следующие: яйца – 3, два кусочка хлеба, колбаса или ветчина, помидор, сыр, листья салата, соль.

Яйца взбиваем в миске, добавляем соль и выливаем на сковороду.

«Как только выльете взбитые яйца, сразу ставьте хлеб и обмочите другую сторону хлеба тоже в яйце сразу», – советует блоггер.

Интересный рецепт завтрака за 5 минут.

Когда омлет поджарится, переворачиваем и выкладываем на один из хлебчиков листья салата, ветчину или колбасу, кусочки сыра и помидоры. Накрываем вторым хлебчиком.

«Когда добавите все ингридиенты, подержите еще на сковороде все вместе, чтобы немного растопился сыр», - посоветовала фудблогер, рассказывая рецепт завтрака за 5 минут.

Интересный рецепт завтрака за 5 минут.

Интересный рецепт завтрака за 5 минут.

Вот и все, блюдо готово!

Сбалансированный завтрак должен содержать все необходимые микроэлементы: углеводы, белки, жиры и достаточное количество витаминов и микроэлементов. Это обеспечит организм необходимыми питательными веществами и энергией.

Кроме того, правильный завтрак задает правильное настроение на весь грядущий день.

Интересный рецепт завтрака за 5 минут.

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