Из яиц на завтрак можно готовить не только омлеты и яичницу, но и многие вкусные блюда, пишет Politeka.net.
Предлагаем сделать это по рецепту фудблогера Лилии, которая поделилась идеей завтрака за 5 минут.
Ингредиенты нужны следующие: яйца – 3, два кусочка хлеба, колбаса или ветчина, помидор, сыр, листья салата, соль.
Яйца взбиваем в миске, добавляем соль и выливаем на сковороду.
«Как только выльете взбитые яйца, сразу ставьте хлеб и обмочите другую сторону хлеба тоже в яйце сразу», – советует блоггер.
Интересный рецепт завтрака за 5 минут.
Когда омлет поджарится, переворачиваем и выкладываем на один из хлебчиков листья салата, ветчину или колбасу, кусочки сыра и помидоры. Накрываем вторым хлебчиком.
«Когда добавите все ингридиенты, подержите еще на сковороде все вместе, чтобы немного растопился сыр», - посоветовала фудблогер, рассказывая рецепт завтрака за 5 минут.
Интересный рецепт завтрака за 5 минут.
Интересный рецепт завтрака за 5 минут.
Вот и все, блюдо готово!
Сбалансированный завтрак должен содержать все необходимые микроэлементы: углеводы, белки, жиры и достаточное количество витаминов и микроэлементов. Это обеспечит организм необходимыми питательными веществами и энергией.
Кроме того, правильный завтрак задает правильное настроение на весь грядущий день.
Интересный рецепт завтрака за 5 минут.
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