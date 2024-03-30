В этот раз на своей странице в Instagram судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусный рыбный пирог со слоеным тестом без лишних усилий.

Испечение пирога с красной рыбой, яйцом и шпинатом по рецепту "Мастер Шефа" Владимира Ярославского:

Ингредиенты:

1 кг слоеного дрожжевого теста

1 кг свежего шпината или 400 г размороженного

150 г лука

60–70 г сливочного масла

6 яиц

Примерно 950 г тушки горбуши (500–550 г филе)

Соль

Перец

Яйцо для смазывания

Немного муки для пергамента

Инструкции:

Разморозьте продукты заранее в холодильнике. Разработайте рыбу на филе, удалив косточки, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

С шпината удалите стебель и нарежьте листья. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сливочном масле на среднем огне до золотистого цвета. Добавьте шпинат, соль и перец, перемешайте, пока шпинат не уменьшится в объеме.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, яйца отварите почти вкрутую, охладите и нарежьте слайсами.

Раскатайте холодное слоеное тесто на пергаменте и муке до толщины 4–5 мм. Выложите шпинат, затем яйца, и наконец горбушу, посолите и поперчите. Заверните пирог, смажьте яйцом. Сделайте на тесте рисунок, не прорезая его до конца.

Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180–185 °С духовке до золотистого цвета, около 25–27 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

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