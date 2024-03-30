Такой завтрак можно готовить с разными начинками, поэтому это блюдо каждый раз может быть разным.

Готовится такой завтрак буквально через 15 минут.

«Гениально простой рецепт полезного завтрака. Жалею, что только сейчас увидела этот рецепт.

Это гениальное сочетание правильных углеводов, белка и жиров», - говорит автор блога «Seafood lviv».

Рецепт быстрого завтрака.

Начинки можно менять, так что такое блюдо не надоест, даже если завтракать им каждый день. А на приготовление такого завтрака на семью уйдет минут 15.

Ингредиенты для приготовления блина требуются следующие: 1 яйцо, 3 ст. л овсянки, 50 мл молока.

Ингредиенты необходимо взбить блендером.

Сковороду смазываем маслом, выливаем смесь и жарим блинчик с обеих сторон.

Для начинки требуются сливочный сыр, листья салата, авокадо, помидор, семга горячего копчения.

Рецепт быстрого завтрака.

Смазываем блинчик сливочным сыром. На одну половинку блина выкладываем листья салата, кусочки помидора и авокадо, а также семгу.

Другой половинкой блина накрываем ингредиенты. Вот и все, можно угощаться!

Рецепт быстрого завтрака.

Вместо семги можно использовать лосось, или отдать предпочтение ветчине или бекону. Также начинкой могут быть твердый сыр и любимые овощи.

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