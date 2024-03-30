Готовится такой завтрак буквально через 15 минут.
«Гениально простой рецепт полезного завтрака. Жалею, что только сейчас увидела этот рецепт.
Это гениальное сочетание правильных углеводов, белка и жиров», - говорит автор блога «Seafood lviv».
Рецепт быстрого завтрака.
Начинки можно менять, так что такое блюдо не надоест, даже если завтракать им каждый день. А на приготовление такого завтрака на семью уйдет минут 15.
Ингредиенты для приготовления блина требуются следующие: 1 яйцо, 3 ст. л овсянки, 50 мл молока.
Ингредиенты необходимо взбить блендером.
Сковороду смазываем маслом, выливаем смесь и жарим блинчик с обеих сторон.
Для начинки требуются сливочный сыр, листья салата, авокадо, помидор, семга горячего копчения.
Рецепт быстрого завтрака.
Смазываем блинчик сливочным сыром. На одну половинку блина выкладываем листья салата, кусочки помидора и авокадо, а также семгу.
Другой половинкой блина накрываем ингредиенты. Вот и все, можно угощаться!
Рецепт быстрого завтрака.
Вместо семги можно использовать лосось, или отдать предпочтение ветчине или бекону. Также начинкой могут быть твердый сыр и любимые овощи.
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