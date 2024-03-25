Этот рецепт блюда с крабовыми палочками особенно очень пригодится, когда хочется роллы, но нет времени или желания их крутить.
«Приготовьте запеченный суши-торт. Готовится просто и быстро, а получается очень вкусно», - говорит об этом рецепте фудблогер Валерия Велигура.
Ингредиенты требуются следующие (на форму 18*13 см): 100 г риса для суши, 110 мл воды, для заправки: 15 мл яблочного уксуса + 1 ч.л. сахара + 1/2 ч. л. соли, 250 г крабовых палочек, 100 г икорки с лососем, 50 г твердого сыра, 50 г крем-сыра, 25 г майонеза, 1 ст.л. соевого соуса, 1 ч.л. острого соуса – по желанию, острый соус, зеленый лук, кунжут, нори и соевый соус – для подачи.
Рецепт блюда с крабовыми палочками.
Ход приготовления достаточно простой: рис тщательно промываем водой несколько раз до прозрачной воды. Заливаем чистой водой и доводим до кипения. Ставим огонь на минимум и варим 15 мин, не приподнимая крышку.
«После этого выключаем огонь и даем рису постоять еще 15 минут под крышкой. Добавляем заправку и перемешиваем», – рассказала фудблогер о ходе приготовления.
Рецепт блюда с крабовыми палочками.
Следующий шаг – крабовые палочки разделяем на волокна, добавляем икорку, крем-сыр, мелко натертый сыр, майонез, соевый соус, острый соус (по желанию) и тщательно перемешиваем.
Теперь в форму кладем слой риса, а сверху – слой начинки.
Блюдо запекаем в разогретой до 180 гр духовке 20-25 мин.
Подаем это блюдо с крабовыми палочками с острым соусом, зеленым луком, кунжутом, нори и соевым соусом!
«Просто вау!»,
«Классный рецепт, уже хочу попробовать приготовить»,
«Вкусняха!», – комментируют подписчики на страницу Валерии этот рецепт.
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