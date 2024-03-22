Закуска за цим рецептом виходить дуже ніжною, смачною і апетитною на вигляд, а подавати її на стіл можна з будь-якого приводу.

Така закуска з крабових паличок може з легкістю замінити крабовий салат, якщо він вже трохи набрид. Або ж її можна просто приготувати, коли хочеться порадувати рідних чи гостей.

«Це дуже смачно», - каже про рецепт сирних кульок з крабовими паличками фудблогерка і авторка сторінки «Twins.mom.8» Лілія.

Інгредієнти знадобляться наступні: плавлений сир - 8 шт, майонез або йогурт з гірчицею - 2-3 ст.л з гіркою, часник - 1 зубчик, крабові палички 250-300 грамів.

«Сир обирайте не мʼякий, щільний», - радить кулінар.

Рецепт приготування закусочних кульок з сиром і крабовими паличками дуже простий: сир натираємо на крупну тертку, а крабові палички на дрібну.

Це буде значно легше зробити, якщо крабові палички будуть трохи підморожені.

До сиру додаємо майонез або йогурт та чавимо часник. Ретельно перемішуємо.

«Кількість майонезу регулюйте, сир має ліпитися в кульку», - пояснює фудблогерка нюанси рецепту.

Тепер вологими руками формуємо кульки, які занурюємо в потерті крабові палички.

От і все, закуска готова.

«Можна готувтаи за день до свята», - каже фудблогерка.

Такі кульки також можна готувати з додаванням варених яєць. Для цього їх необхідно відварити, натерти на дрібній терці і додати до сиру і часнику.

Закусочні кульки будуть ддуже апетитно виглядати на тарілці з листями салату.

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