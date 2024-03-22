Закуска по этому рецепту получается очень нежной, вкусной и аппетитной с виду, а подавать ее на стол можно по любому поводу.

Такая закуска из крабовых палочек может легко заменить крабовый салат, если он уже немного надоел. Или ее можно просто приготовить, когда хочется порадовать родных или гостей.

«Это очень вкусно», - говорит о рецепте сырных шариков с крабовыми палочками фудблогер и автор страницы «Twins.mom.8» Лилия.

Ингредиенты понадобятся следующие: плавленый сыр - 8 шт, майонез или йогурт с горчицей – 2-3 ст.л с горкой, чеснок – 1 зубчик, крабовые палочки 250-300 граммов.

«Сыр выбирайте не мягкий, плотный», – советует кулинар.

Рецепт приготовления закусочных шариков с сыром и крабовыми палочками очень простой: сыр натираем на крупную терку, а крабовые палочки на мелкую.

Это будет гораздо легче сделать, если крабовые палочки будут немного подморожены.

К сыру добавляем майонез или йогурт и давим чеснок. Тщательно перемешиваем.

«Количество майонеза регулируйте, сыр должен лепиться в шарик», – объясняет фудблогер нюансы рецепта.

Теперь влажными руками формируем шарики, которые погружаем в потертые крабовые палочки.

Вот и все, закуска готова.

«Можно готовить за день до праздника», - говорит фудблогер.

Такие шарики также можно готовить с добавлением вареных яиц. Для этого их необходимо отварить, натереть на мелкой терке и добавить в сыр и чеснок.

Закусочные шарики будут очень аппетитно смотреться на тарелке с листьями салата.

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