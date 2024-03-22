Такая закуска из крабовых палочек может легко заменить крабовый салат, если он уже немного надоел. Или ее можно просто приготовить, когда хочется порадовать родных или гостей.
«Это очень вкусно», - говорит о рецепте сырных шариков с крабовыми палочками фудблогер и автор страницы «Twins.mom.8» Лилия.
Ингредиенты понадобятся следующие: плавленый сыр - 8 шт, майонез или йогурт с горчицей – 2-3 ст.л с горкой, чеснок – 1 зубчик, крабовые палочки 250-300 граммов.
«Сыр выбирайте не мягкий, плотный», – советует кулинар.
Рецепт приготовления закусочных шариков с сыром и крабовыми палочками очень простой: сыр натираем на крупную терку, а крабовые палочки на мелкую.
Это будет гораздо легче сделать, если крабовые палочки будут немного подморожены.
К сыру добавляем майонез или йогурт и давим чеснок. Тщательно перемешиваем.
«Количество майонеза регулируйте, сыр должен лепиться в шарик», – объясняет фудблогер нюансы рецепта.
Теперь влажными руками формируем шарики, которые погружаем в потертые крабовые палочки.
Вот и все, закуска готова.
«Можно готовить за день до праздника», - говорит фудблогер.
Такие шарики также можно готовить с добавлением вареных яиц. Для этого их необходимо отварить, натереть на мелкой терке и добавить в сыр и чеснок.
Закусочные шарики будут очень аппетитно смотреться на тарелке с листьями салата.
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