Буряк по-корейски готовится так же просто и быстро, а смакует замечательного.

Буряком по-корейски можно угощаться на ужин, или подавать на праздничный или обыденный стол в качестве закуски.

Буряк по-корейски не имеет никакого отношения к корейской кухне, но на его создание вдохновила именно морковь по-корейски. Сочная и ароматная закуска.

Готовясь к приготовлению буряка по-корейски, необходимо выбирать сладкую и яркую свеклу. Его нужен килограмм.

А также необходимы следующие ингредиенты: 5-6 зубчиков чеснока, 50 мл растительного масла, 2 ст.л. уксус, 1,5 ч.л. соли, 1 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. чёрного перца, 0,5 ч.л. красного перца, 1/4 мускатного ореха, 1/4 кориандра, 1/4 паприки, семена кунжута для присыпки.

«Салат выходит очень вкусный и готовить его очень просто. Попробуйте обязательно приготовить, вам понравится», - рассказала автор кулинарной страницы «Marina Khvil».

Буряк чистим и натираем на терке для приготовления моркови по-корейски.

Буряк по-корейски, рецепт.

К нему необходимо добавить соль, сахар, уксус, специи (кориандр, черный молотый перец, красный перец молотый, мускатный орех, паприка), а также выжатый чеснок.

Следующий шаг – на сковороду выливаем растительное масло, ставим на огонь и нагреваем до горячего состояния.

Масло выливаем сверху на свеклу через специи и выжатый чеснок. Всё хорошо перемешиваем, накрываем и ставим в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь.

Буряк по-корейски, рецепт.

Вот и все, сочная, пикантный и вкусный буряк по-корейски можно будет подавать к столу. Перед этим буряк, по желанию, можно украсить семенами кунжута.

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