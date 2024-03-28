Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как сделать торт из вафельных коржей невероятно вкусным.
Для приготовления карамельно-масляного крема для вафельного торта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты (на 9 коржей):
- сахар - 180 г
- вода - 100 г
- желтки - 80 г
- сливочное масло - 220 г
- вареная сгущенка - 200 г
Также "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит шоколадную глазурь:
- шоколад черный - 150 г
- растительное масло - 20 г
Кроме того, нам понадобится 150 г обжаренного арахиса.
Чтобы приготовить крем, сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает в сотейнике воду с сахаром, ставит на огонь и варит сироп без помешивания до температуры 116 градусов.
Желтки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взбивает в чаше миксера, продолжая взбивать, потихоньку добавляет горячий сироп и дает массе немного остыть. После этого добавляем вареную сгущенку, масло и взбивает крем до однородности.
Для приготовления глазури "Мастер Шеф" Елизавета Глинская просто растапливает шоколад в микроволновке и смешивает его с растительным маслом.
Вафельные коржи смазывает каждый двумя ложками крема и посыпаем измельченным арахисом. Сверху и по бокам покрываем торт глазурью, бортик также присыпаем крошкой арахиса. Чтобы торт хорошо настоялся, ставим его в холодильник примерно на 5-6 часов.
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