Победительница одного из сезонов, а также бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась улучшенным рецептом тортика, знакомого всем с детства.

Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как сделать торт из вафельных коржей невероятно вкусным.

Для приготовления карамельно-масляного крема для вафельного торта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты (на 9 коржей):

сахар - 180 г

вода - 100 г

желтки - 80 г

сливочное масло - 220 г

вареная сгущенка - 200 г

Также "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит шоколадную глазурь:

шоколад черный - 150 г

растительное масло - 20 г

Кроме того, нам понадобится 150 г обжаренного арахиса.

Чтобы приготовить крем, сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает в сотейнике воду с сахаром, ставит на огонь и варит сироп без помешивания до температуры 116 градусов.

Желтки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взбивает в чаше миксера, продолжая взбивать, потихоньку добавляет горячий сироп и дает массе немного остыть. После этого добавляем вареную сгущенку, масло и взбивает крем до однородности.

Для приготовления глазури "Мастер Шеф" Елизавета Глинская просто растапливает шоколад в микроволновке и смешивает его с растительным маслом.

Вафельные коржи смазывает каждый двумя ложками крема и посыпаем измельченным арахисом. Сверху и по бокам покрываем торт глазурью, бортик также присыпаем крошкой арахиса. Чтобы торт хорошо настоялся, ставим его в холодильник примерно на 5-6 часов.

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